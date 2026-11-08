Terremoto cambia las fiestas patrias en Santiago: no habrá desfile este 9 de noviembre

El alcalde también hizo un llamado a trabajar por el bienestar de toda la provincia de Veraguas, especialmente en momentos en que numerosas familias necesitan apoyo.

La ciudad de Santiago, que tradicionalmente celebra las fiestas patrias con desfiles estudiantiles y actividades cívicas, vivirá este 9 de noviembre una conmemoración diferente. Las autoridades municipales confirmaron que el desfile permanecerá suspendido, en medio de las afectaciones provocadas por el terremoto del pasado 9 de octubre, que dejó a decenas de familias sin sus hogares en la provincia de Veraguas.

La decisión busca mantener un gesto de solidaridad con las comunidades damnificadas por el movimiento sísmico, que ocasionó importantes daños en viviendas y otras estructuras de la región.

Aunque la Alcaldía de Santiago levantó las restricciones que impedían desarrollar actividades masivas y festivas, su realización continuará sujeta a la autorización del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

El alcalde de Santiago, Eric Jaén Vega, confirmó que las actividades oficiales para conmemorar el 9 de noviembre se mantendrán, pero sin los tradicionales desfiles que cada año reúnen a estudiantes, bandas musicales y residentes.

“Sí, el nueve se van a mantener los actos protocolares como tal, pero sin desfile”, señaló el alcalde.

Explicó que las decisiones relacionadas con las actividades públicas deben ajustarse a las recomendaciones y condiciones establecidas por los organismos de seguridad. De esta manera, la ciudad mantendrá los homenajes a los símbolos patrios, aunque sin las celebraciones multitudinarias que habitualmente caracterizan esta fecha.

El terremoto del pasado 9 de octubre modificó el panorama de las festividades patrias en Santiago y otras comunidades de Veraguas. Mientras en años anteriores las calles de la cabecera provincial recibían a estudiantes, delegaciones y visitantes para participar en los desfiles, este año la conmemoración estará marcada por la situación de las familias que perdieron sus viviendas y continúan enfrentando las consecuencias del desastre.

Alcalde llama a honrar los símbolos patrios mediante la solidaridad

Durante su intervención, el alcalde destacó que el significado de las fiestas patrias va más allá de los desfiles y las actividades musicales.

Retomando el mensaje del joven orador Daniel, en el acto en celebración del día del estudiante, señaló que la bandera representa los valores y las responsabilidades que los ciudadanos deben asumir para construir un mejor país.

El alcalde también hizo un llamado a trabajar por el bienestar de Santiago y de toda la provincia de Veraguas, especialmente en momentos en que numerosas familias necesitan apoyo.

Por ahora, los actos protocolares serán las únicas actividades oficiales previstas para el 9 de noviembre en Santiago, mientras que cualquier otra actividad masiva deberá cumplir con las disposiciones de seguridad correspondientes.