La muerte del músico representa la despedida de uno de los músicos que participaron en la consolidación internacional de Duran Duran y en la evolución del sonido característico del pop británico de los años ochenta.

La industria musical despide a Andy Taylor, guitarrista de la formación clásica de Duran Duran y responsable de parte del sonido que convirtió a la agrupación británica en un fenómeno internacional durante los años ochenta. El músico falleció el lunes 23 de noviembre, a los 65 años, en su residencia y acompañado por sus familiares, según confirmó la banda mediante sus redes sociales.

El artista enfrentaba un cáncer de próstata metastásico en etapa cuatro, diagnosticado en 2018. Aunque mantuvo su enfermedad alejada del conocimiento público durante varios años, decidió revelarla en noviembre de 2022, cuando su tratamiento le impidió asistir a una de las ceremonias más importantes de su trayectoria profesional.

En aquella oportunidad, Duran Duran ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll. Ante la ausencia del guitarrista, Simon Le Bon viajó posteriormente hasta Ibiza, España, para entregarle personalmente el reconocimiento.

Tras conocer su fallecimiento, el vocalista expresó el profundo dolor que le produjo perder a su compañero y amigo, con quien compartió diferentes etapas de su carrera musical.

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“Nunca se cerrará; no lo permitiré. Lo extrañaré y lo amaré por el resto de mis días”, manifestó Le Bon al referirse al vacío que deja Taylor.

Antes de alcanzar reconocimiento internacional, el guitarrista comenzó su formación musical en Cullercoats, una localidad costera del norte de Inglaterra. Allí creció dentro de una familia vinculada con la pesca y la navegación.

A los 13 años recibió clases de guitarra de Dave Black, músico que había integrado Spiders from Mars, agrupación relacionada con David Bowie. Durante su adolescencia adquirió experiencia actuando en establecimientos locales y bases militares alemanas, donde llegó a interpretar un repertorio de aproximadamente 300 canciones.

Su incorporación a Duran Duran ocurrió en 1980, después de responder a una convocatoria publicada en la revista musical Melody Maker. Taylor se trasladó a Birmingham para integrarse al proyecto junto a Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor y Roger Taylor.

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La combinación de guitarras, sintetizadores y elementos del rock permitió que la agrupación desarrollara una identidad musical propia. Su popularidad también estuvo impulsada por la difusión de sus videoclips en MTV.

Taylor participó en grabaciones que marcaron aquella etapa, entre ellas Girls on Film, Hungry Like the Wolf, The Wild Boys y The Reflex. Esta última alcanzó el primer lugar de las listas musicales estadounidenses y británicas en 1984.

Ese mismo año, el guitarrista emprendió un proyecto paralelo denominado The Power Station, junto a John Taylor y Tony Thompson, baterista de Chic. La agrupación consiguió posicionar dos canciones entre las diez primeras de las listas estadounidenses.

En 1986, Andy abandonó Duran Duran para explorar nuevas posibilidades profesionales. Consiguió un contrato discográfico multimillonario y desarrolló su carrera como solista con el álbum Thunder, aunque sus resultados comerciales no alcanzaron las expectativas.

También trabajó como productor musical y colaboró con artistas como Rod Stewart, Belinda Carlisle, Steve Jones y The Ting Tings.

En 2001 regresó a Duran Duran, participando en nuevas presentaciones y en la grabación del álbum Astronaut, publicado en 2004. Cinco años después de reincorporarse, decidió abandonar nuevamente la agrupación para establecer otras prioridades personales y profesionales.

Fuera de los escenarios, Taylor compartió 44 años de matrimonio con Tracey Wilson, quien trabajaba como peluquera de la banda cuando contrajeron matrimonio. Al músico le sobreviven su esposa, cuatro hijos y un nieto.

La agrupación británica recordó públicamente su contribución artística, destacando la personalidad y energía que imprimió a sus composiciones.