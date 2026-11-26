Casi un año después de aquella aparición, la pareja formalizó su unión y permitió que sus seguidores conocieran algunos detalles del acontecimiento a través de las fotografías de la boda y sus nuevos tatuajes .

Los anillos de matrimonio no fueron el único símbolo que eligieron Miley Cyrus y Maxx Morando para conmemorar su nueva etapa. Después de celebrar su boda en Palm Springs, California, los músicos sorprendieron a sus seguidores al revelar que decidieron tatuarse el nombre del otro. Ambos optaron por diseños discretos que comparten la misma tipografía, aunque están ubicados en lados opuestos de sus cuerpos.

El encargado de revelar el detalle fue Jamie Gene Lopez, quien publicó fotografías de los recién casados en su cuenta de Instagram el domingo 22 de noviembre, apenas un día después de la ceremonia. En las imágenes en blanco y negro, los esposos aparecen abrazados, con sus pantalones desabrochados para mostrar el resultado.

La intérprete de Flowers escogió la cadera derecha para llevar el nombre de Maxx, mientras que el baterista de la banda Liily recibió su tatuaje en la izquierda. Los nombres fueron escritos con pequeñas letras mayúsculas, sin elementos decorativos. “Felicidades a los recién casados. Tatuajes con nombre para Maxx y Miley”, escribió Lopez al presentar los diseños.

La decisión de la cantante llama la atención por una confesión que hizo en junio de 2025 durante una entrevista con The New York Times. En aquella oportunidad, reconoció que lamentaba haberse realizado el 80 % de sus tatuajes. Ahora, la artista ha incorporado una inscripción relacionada con su matrimonio.

Te puede interesar: Miley Cyrus revela por primera vez su anillo de matrimonio tras su boda con Maxx Morando

El enlace se celebró el sábado 21 de noviembre en la antigua propiedad de Frank Sinatra en California, según información difundida por TMZ. Los jardines de la residencia y su piscina formaron parte del escenario de una ceremonia al aire libre, en la que los novios estuvieron acompañados por personas de su círculo cercano. Wayne Coyne, vocalista de The Flaming Lips y colaborador musical de Cyrus, ofició la unión.

Además de marcar un acontecimiento para los esposos, la celebración propició un encuentro entre integrantes de la familia Cyrus. Billy Ray Cyrus y Tish Cyrus, padres de la cantante, asistieron junto a sus respectivas parejas, Elizabeth Hurley y Dominic Purcell. Entre los invitados también estuvieron Noah Cyrus, hermana de Miley, y Damian Hurley, hijo de la actriz británica.

La reunión familiar adquirió especial relevancia debido al distanciamiento que siguió al divorcio de los padres de la artista en 2022, tras 28 años de matrimonio. Una persona cercana a la celebración explicó a People que los familiares querían acompañar a Miley y hacerla sentir querida durante una jornada en la que la cantante se mostró emocionada.

Para intercambiar sus votos, la protagonista de Hannah Montana eligió un vestido blanco de manga larga de Saint Laurent, creado por Anthony Vaccarello, y adornó su cabello con flores blancas. El novio también recurrió al diseñador para su atuendo, compuesto por un esmoquin negro, camisa blanca y corbata oscura. Las primeras fotografías fueron compartidas por la cantante en Instagram.

Te puede interesar: Gabriela González devolvió a Panamá al grupo de semifinalistas de Miss Universo luego cinco años de ausencia

La historia de amor de los músicos comenzó en 2021, cuando amigos en común organizaron una cita a ciegas. Cuatro años después, Morando le propuso matrimonio durante unas vacaciones en Japón. La noticia del compromiso trascendió públicamente cuando Cyrus apareció con un anillo de diamantes en el estreno de Avatar: Fuego y ceniza en Los Ángeles, a finales de 2025.

La joya, cuyo valor se estimó en más de 150.000 dólares, anticipó el siguiente capítulo de una relación que ambos habían mantenido con relativa discreción.