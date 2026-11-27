En su discurso, la actriz de Griselda pidió que el monumento sirviera para algo más que tomarse fotografías.

Más de un año después de que su figura quedara inmortalizada en bronce, Sofía Vergara regresó a la capital del Atlántico para encontrarse con la escultura que rinde homenaje a su trayectoria. La actriz colombiana, de 54 años, fue declarada barranquillera ilustre durante una ceremonia celebrada el martes 24 de noviembre de 2026, en la que recibió otras distinciones.

La protagonista de Modern Family llegó a la Plaza de las Luces del Gran Malecón, donde cientos de personas se congregaron para acompañarla. Vestida de azul, la intérprete saludó a los asistentes y posó junto al monumento, cuya inauguración se había realizado sin su presencia el 10 de julio de 2025, cuando cumplió 53 años.

El alcalde Alejandro Char, acompañado por la primera dama, Katia Nule, encabezó la ceremonia. La administración distrital reconoció mediante un decreto el aporte de Vergara a la visibilidad internacional de su ciudad natal. También le concedió la Medalla Ciudad de Barranquilla, categoría Oro, grado Comendador, una distinción que destaca su recorrido profesional y la proyección que ha dado a sus raíces.

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El reconocimiento adquirió un carácter personal cuando la actriz tomó la palabra para hablar de su relación con la tierra donde creció. Recordó sus años escolares, las amistades que conserva desde entonces y el nacimiento de su hijo, Manolo González Vergara. “Yo me fui de Barranquilla hace muchísimos años, pero la verdad es que Barranquilla nunca se fue de mí”, manifestó.

Vergara explicó que sus costumbres y su manera de relacionarse con los demás siguen vinculadas con la cultura costeña. Incluso dedicó parte de su intervención a recordar los sabores de la gastronomía y contó, entre risas, que durante la mañana había estado más pendiente de conseguir un bollo de yuca que de asistir al homenaje.

La escultura es obra del artista barranquillero Yino Márquez, quien dedicó siete meses a su elaboración con la colaboración de seis jóvenes vinculados a la Escuela Distrital de Arte. La estructura alcanza los 7,5 metros de altura y pesa alrededor de 5,5 toneladas. Representa a la actriz con un vestido azul y uno de sus brazos levantado hacia las estrellas.

Márquez aprovechó la visita para entregarle una reproducción de menor tamaño de la pieza instalada junto al río Magdalena. La artista reconoció que, entre las aspiraciones que había tenido a lo largo de su vida, nunca contempló la posibilidad de contar con una estatua en Barranquilla.

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La celebración incorporó una representación del Carnaval de Barranquilla, dirigida por el coreógrafo Pedro Díaz. Cerca de 50 participantes llevaron al escenario ritmos y bailes tradicionales como el mapalé, la cumbia, el garabato y el bullerengue. Los soberanos de las festividades de 2027, encabezados por Salwa Maloof y Abraham Cáceres, entregaron a Vergara el Turbante de la Tradición.

El espectáculo culminó con la actuación de Aria Vega, cantante barranquillera que recientemente obtuvo el Latin Grammy a mejor nuevo artista. La programación reunió así a representantes de las expresiones folclóricas del Caribe colombiano y de la escena musical contemporánea.

Vergara había llegado el lunes 23 de noviembre al aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, acompañada por su madre, Margarita, y su hijo. Durante su estadía también compartió con Isabella Daes, reina del Carnaval de los Niños 2027, quien la recibió con música y baile.

Dirigió su mensaje a los niños y jóvenes barranquilleros, animándolos a confiar en sus capacidades y a perseguir sus metas sin permitir que otros les impongan límites.