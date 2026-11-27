La Alcaldía sostiene que la protección de esta zona también busca impulsar el turismo sostenible y los emprendimientos locales, con potencial para generar empleos y dinamizar la economía de la comunidad.

La Alcaldía de Arraiján declaró la playa de Veracruz, conocida como playa Venao, como Área de Interés Público, Turístico Municipal, Económico, Social y de Especial Protección Comunitario, con el propósito de garantizar el acceso libre y gratuito de la ciudadanía y proteger sus ecosistemas marinos y costeros.

La medida está establecida en el Decreto Alcaldicio N.° 017-2026, fechado el 15 de octubre y publicado en la Gaceta Oficial Digital N.° 30662-E del 27 de noviembre de 2026.

Comunidad pidió proteger la playa

Entre las consideraciones del decreto se señala que los residentes de Veracruz han expresado reiteradamente su preocupación por la conservación del litoral y han solicitado mecanismos legales para evitar desarrollos desordenados, actividades que deterioren el entorno e intentos de privatización del espacio.

La Alcaldía sostiene que la protección de esta zona también busca impulsar el turismo sostenible y los emprendimientos locales, con potencial para generar empleos y dinamizar la economía de la comunidad.

Delimitación deberá completarse en 90 días

Uno de los puntos centrales del decreto es la creación de una Comisión Técnica de Delimitación Terrestre y Marítima, integrada por las direcciones municipales de Planificación Urbana y Asesoría Legal.

Esta comisión tendrá un plazo máximo de 90 días calendario para realizar los estudios topográficos, cartográficos y catastrales que permitan establecer los límites exactos de la playa, las zonas de pleamar y bajamar, así como el área de amortiguamiento ambiental.

También deberá coordinar con la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) para homologar los planos y evitar conflictos con áreas protegidas o propiedades privadas legalmente constituidas.

Otro de los objetivos será delimitar la servidumbre pública de acceso para garantizar que las estructuras colindantes no impidan el tránsito peatonal hacia la playa.

¿Qué queda prohibido en Playa Venao?

El decreto establece prohibiciones dentro de los límites que se determinen, entre ellas:

Construcciones, obras civiles o cerramientos que restrinjan injustificadamente el libre acceso y disfrute de la playa.

Permisos de construcción o concesiones que afecten el equilibrio ecológico.

Remoción de arena, destrucción de manglares y contaminación del litoral.

Otorgamiento de títulos de propiedad sobre la zona de playa y otros bienes de dominio público, conforme a la legislación vigente.

Buscan impulsar el turismo y la economía local

La disposición también contempla la elaboración de un plan de manejo turístico y ambiental, en coordinación con las Juntas de Desarrollo Local y la Junta Comunal de Veracruz.

Además, se plantea promover jornadas de limpieza, señalización, instalación de mobiliario público y actividades recreativas, así como ferias socioeconómicas y artesanales para fortalecer los emprendimientos de la comunidad.