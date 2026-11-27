El aviso de vigilancia por lluvias significativas abarca Bocas del Toro, el norte de Veraguas y la comarca Ngäbe Buglé. En el resto del país, la radiación ultravioleta podría alcanzar niveles extremos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Quienes asistan a los desfiles de este fin de semana en Panamá encontrarán condiciones distintas según la región.

En sectores del Caribe occidental y central se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias significativas, mientras que en el resto del país se esperan condiciones más estables, con temperaturas de hasta 36 °C.

La meteoróloga María Cosme explicó que el calor podría sentirse con mayor intensidad de lo que marque el termómetro.

“Se prevé que las temperaturas puedan estar alcanzando los 36 grados Celsius, la sensación térmica puede estar alcanzando los 41 grados Celsius e índices de radiación ultravioleta que pueden ser extremos”, indicó.

Para quienes participen en los desfiles o acudan como espectadores, Cosme recomendó mantenerse hidratados, usar protector solar y vestir ropa ligera y de colores claros.

También aconsejó evitar las actividades al aire libre durante las horas de mayor radiación.

Con información de Yiniva Caballero.