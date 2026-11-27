El experto en tecnología Alex Neuman recomienda calcular al menos una o dos semanas adicionales al plazo de entrega anunciado por la tienda, especialmente si la compra es un regalo.

Ciudad de Panamá, Panamá/Quienes planean aprovechar las ofertas del Cyber Monday este lunes 30 de noviembre para comprar regalos del Día de la Madre o de Navidad podrían recibir sus pedidos más tarde de lo previsto.

La alta demanda puede retrasar las entregas, advirtió Alex Neuman, experto en tecnología, quien también pidió verificar los descuentos antes de pagar.

“En cuanto al tiempo de entrega, yo no me confiaría en este momento de nada de lo que digan las tiendas”, señaló Neuman. A su juicio, queda poco margen para recibir los regalos del Día de la Madre. “Si es para Navidad, estamos a tiempo, pero tiene que ser en los próximos días”.

¿Dónde encontrarse con el vendedor?

Si una compra por internet requiere encontrarse con el vendedor, José Valdés, mayor de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), recomendó evitar los sitios oscuros y las citas a altas horas de la noche. También aconsejó desistir del encuentro si el vendedor cambia las condiciones acordadas.

Valdés indicó que es preferible escoger un lugar con cámaras y presencia policial. “Si usted duda, busque un cuartel de policía cercano y haga la transacción en ese cuartel de policía”.

¿Qué revisar antes de pagar en línea?

Neuman aconsejó desconfiar de los precios demasiado bajos. Si la tienda solo vende por internet, recomendó buscar la referencia de alguien conocido que ya haya comprado allí y pueda contar cómo le fue. “Verificar, verificar dos, verificar tres veces si es necesario”, expresó.

Antes de completar la compra, conviene revisar si la página guardará los datos de la tarjeta de crédito para futuros pagos. En el caso de los artículos tecnológicos, los especialistas también recomiendan confirmar que incluyan su certificado de garantía.

Con información de Jocelyn Mosquera.