Según la dirección del hospital, los estudios ya se realizan con mayor rapidez.

Ciudad de Panamá, Panamá/Ante la alta demanda de resonancias magnéticas, el Hospital Santo Tomás incorporó un nuevo equipo para que los pacientes puedan hacerse estos exámenes en menos tiempo. Según la dirección del hospital, los estudios ya se realizan con mayor rapidez.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó que la incorporación del equipo de 1.5 teslas beneficiará a las personas de menores recursos que acuden al hospital. “Las personas más humildes van a recibir la mejor tecnología que hoy ofrece la ciencia médica”, expresó.

Boyd Galindo felicitó al doctor Luis Bravo y a su equipo por la modernización del Santo Tomás. Explicó que contar con diagnósticos más precisos ayudará al personal médico a determinar qué tratamiento seguir en cada caso.

El Dr. Bravo señaló que el equipo realiza diagnósticos cardíacos y oncológicos de alta precisión. Este moderno equipo tiene una mayor amplitud en su túnel, lo que evitará la sensación de claustrofobia que intranquiliza al paciente y evita el abandono de estudios por la ansiedad.

También captura imágenes dinámicas de mama de alta resolución, espectroscopia mamaria sin contraste adicional (BREASE) y estudios multifase ultrarrápidos para detección y caracterización tumoral.

Con información de Jocelyn Mosquera.