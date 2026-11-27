El Concejo Nacional fija el calendario oficial para clubes, ligas y federaciones, otorgando un plazo transitorio de seis meses para que las agrupaciones con trámites pendientes puedan ejercer su voto.

Panamá/El Concejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación del Instituto Panameño de Deportes (PANDEPORTES) aprobó el nuevo Reglamento del Proceso Electoral Deportivo 2026-2030 mediante la Resolución N.° 055-2026-C.N..

En paralelo, a través de la Resolución N.° 056-2026-C.N., la institución oficializó una medida transitoria y excepcional que busca garantizar la participación democrática y la inclusión social de las organizaciones deportivas del país.

Documento Pandeportes resolución N° 056-2026 -CN Consúltalo

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Calendario electoral por fases

La renovación de las Juntas Directivas de los organismos deportivos reconocidos se llevará a cabo de forma escalonada entre diciembre de 2026 y mayo de 2027:

Clubes y Ligas de Corregimiento: Celebrarán sus elecciones del 1 de diciembre de 2026 al 30 de enero de 2027 .

Celebrarán sus elecciones del . Ligas Distritales: Votarán del 1 de febrero al 15 de marzo de 2027 .

Votarán del . Ligas Provinciales: Desarrollarán sus comicios del 16 de marzo al 30 de abril de 2027 .

Desarrollarán sus comicios del . Federaciones y Asociaciones Nacionales: Elegirán autoridades del 2 de mayo al 31 de mayo de 2027.

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Flexibilidad jurídica y requisitos para dirigentes

Para evitar que los gastos notariales y registrales se conviertan en una barrera para las organizaciones de base comunitaria, la norma autoriza la participación en las elecciones de aquellas agrupaciones con formalidades pendientes. Dichas organizaciones contarán con un periodo de gracia de seis (6) meses tras la elección para completar la inscripción de su personería jurídica en el Registro Público y ante PANDEPORTES, sin que esto constituya una exoneración definitiva de sus deberes legales.

Por su parte, quienes aspiren a integrar las directivas deberán certificar su nacionalidad panameña, mayoría de edad, conocimientos en administración o deporte, así como carecer de sanciones deportivas o condenas penales por delitos dolosos. Asimismo, se estableció que la reelección del presidente estará limitada a un solo período consecutivo.

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Documento Pandeportes resolución N°055 - 2026 - CN Consúltalo

Supervisión institucional y mecanismos de escrutinio

Para garantizar la transparencia del proceso, PANDEPORTES designará a un funcionario-representante en cada acto electoral con la función de velar por el cumplimiento del reglamento, verificar el quórum reglamentario y revisar las credenciales de los delegados. La votación se llevará a cabo mediante sufragio secreto utilizando papeletas, y las actas oficiales deberán ser suscritas por la Comisión de Escrutinio y los representantes interinos al término del conteo de votos.

Vía de impugnación y garantías legales

Ante cualquier inconformidad o controversia sobre las resoluciones de reconocimiento, el normativa contempla el agotamiento de la vía gubernativa mediante Recursos de Reconsideración ante la Dirección General o Recursos de Apelación ante el Concejo Nacional. Ambas acciones legales deberán interponerse en un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de su notificación, salvaguardando el debido proceso y la seguridad jurídica de las partes.

Uso de instalaciones públicas para el sufragio

Con el propósito de facilitar la logística de las asambleas electorales en todo el territorio nacional, el Estado pondrá a disposición de los organismos habilitados las instalaciones deportivas administradas por PANDEPORTES. El uso de esta infraestructura pública estará sujeto a coordinación previa, disponibilidad de espacio y al cumplimiento riguroso de las medidas de orden, seguridad y transparencia.