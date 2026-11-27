Su detención responde a la orden de expulsión anterior al premio, no a una acusación de fraude relacionada con el boleto ganador.

Un boleto de apenas diez dólares puso a Ariel Antonio Velásquez Morales en el centro de una noticia. El ciudadano salvadoreño ganó un millón de dólares en la Lotería de Massachusetts, pero seis días después de reclamar el premio fue detenido por agentes federales debido a una orden de deportación pendiente desde 2014.

El arresto ocurrió el martes 24 de noviembre de 2026 en East Boston, localidad donde residía el ganador. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comunicó la detención al día siguiente y anunció que el hombre permanecería bajo su custodia mientras se adelantan los procedimientos para expulsarlo del territorio estadounidense.

La historia había comenzado con una compra en Sumner Market, establecimiento comercial ubicado en el este de Boston. Velásquez Morales adquirió un boleto del juego instantáneo $2,000,000 50X Cashword, que consiste en descubrir letras para completar palabras en dos crucigramas. Aunque el premio máximo de esta modalidad asciende a dos millones de dólares, el salvadoreño consiguió uno de los premios secundarios, valorado en un millón.

El ganador escogió recibir sus ganancias mediante un desembolso único, en lugar de optar por pagos distribuidos a lo largo del tiempo. Esta alternativa redujo la cantidad a 650.000 dólares antes de impuestos. Según informó el medio local Patch, su intención era ahorrar e invertir el dinero. El comercio que vendió el boleto también recibiría una bonificación de 10.000 dólares.

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Como parte de la divulgación de los resultados, la entidad estatal fotografió al ganador con un cheque que exhibía el valor nominal del premio. La imagen apareció posteriormente en Facebook y fue reutilizada por la oficina del ICE en Boston para informar sobre el operativo migratorio.

La publicación de las autoridades federales incluyó comentarios irónicos sobre la suerte del salvadoreño y críticas a las políticas de santuario. Micah Bock, subdirector de Asuntos Públicos del ICE, manifestó en un comunicado: “Parece que se le acabó la suerte”. No se ha establecido si la fotografía divulgada por la lotería permitió a los agentes localizar al hombre.

De acuerdo con el organismo federal, Velásquez Morales entró en Estados Unidos sin autorización el 15 de mayo de 2013 por el Valle del Río Grande, en Texas. Agentes fronterizos lo interceptaron y le entregaron una citación para comparecer ante un tribunal migratorio, antes de dejarlo en libertad.

El ICE sostiene que el salvadoreño no acudió a la cita judicial y que un juez emitió una orden definitiva de expulsión el 24 de abril de 2014. Desde entonces habían transcurrido más de doce años cuando las autoridades ejecutaron la detención en Massachusetts.

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El caso también puso de manifiesto una diferencia entre las declaraciones de la agencia migratoria y las condiciones establecidas por la lotería. Mientras el ICE cuestionó que una persona sin autorización migratoria pudiera reclamar el premio, la entidad estatal explicó que sus normas permiten participar a los adultos que se encuentren físicamente en Massachusetts.

En su portal oficial, la Lotería de Massachusetts aclara que los jugadores no residentes pueden cobrar sus ganancias utilizando los mismos procedimientos y establecimientos disponibles para los demás participantes. La ciudadanía estadounidense no figura entre los requisitos de participación publicados por el organismo.

Hasta el momento, las autoridades no han esclarecido si Velásquez Morales conservará el dinero ni han confirmado cuándo será trasladado a El Salvador. Tampoco se conoce si cuenta con representación legal para afrontar el procedimiento migratorio.