La representante panameña, de 20 años, regresó al país luego de alcanzar el Top 30 de Miss Universo. En una entrevista con Noticias AM, habló sobre el aprendizaje que le dejó el certamen y la emoción que sintió al conocer la respuesta del público.

Ciudad de Panamá, Panamá/Gabriela Lineth González Del Valle, Miss Universo Panamá 2026, regresó al país luego de representarnos en el certamen internacional, donde logró avanzar hasta el Top 30. A su llegada, expresó su emoción por el recibimiento que encontró y el respaldo que recibió de los panameños durante la competencia.

En una entrevista con Noticias AM, la joven de 20 años reconoció que no esperaba que tantas personas estuvieran pendientes de su participación. Según contó, mientras se encontraba en el certamen, no dimensionaba el alcance que tenía su representación para todo el territorio nacional.

"Yo no lo magnificaba. Yo estaba en el show y decía: 'Bueno, habrá un par de gente a la que le gusta Miss Universo y lo están viendo', pero ver los gritos de la gente en Panamá, los hombres, las mujeres, todos. Todo el mundo estaba pendiente de mí y eso realmente me tiene el corazón hecho chiquito, porque yo no me lo creía", dijo.

González aseguró que el cariño del público fue uno de los aspectos más significativos de esta experiencia y consideró que el esfuerzo realizado valió la pena. "Esta es la verdadera corona", manifestó al referirse al respaldo que recibió de los panameños. La representante panameña explicó que su preparación para el certamen se desarrolló en menos de un año y que, aunque el proceso fue exigente, le permitió conocerse mejor, no solo como candidata, sino también como mujer.

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"Tengo 20 años y esto me ayudó a conocerme a mí, no solo como candidata, como representante, sino como mujer", comentó. Entre los aspectos que más valoró, mencionó las amistades y las personas que conoció durante el proceso, además de las lecciones que se lleva de esta etapa. También destacó el acompañamiento de su madre, a quien describió como una fuente constante de motivación durante los momentos de cansancio y dificultad. "Ha sido esa gasolina, ese empujón»", señaló.

Al compartir un mensaje dirigido a niñas y jóvenes interesadas en participar en certámenes de belleza, González sostuvo que uno de los principales aprendizajes fue mantenerse auténticas y confiar en sí mismas. "Mantente auténtica, siempre tienes que seguir siendo tú misma y confía en ti", expresó.

Aunque afirmó que volvería a vivir la experiencia si fuera necesario, adelantó que no considera participar en otro concurso, pues siente que ya tuvo la oportunidad de formar parte de uno de los certámenes más importantes de su trayectoria. González concluyó agradeciendo a su país por el respaldo recibido y describió esta etapa como una experiencia que llevará consigo durante toda su vida.