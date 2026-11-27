Gabriela Lineth González destaca el aprendizaje y el apoyo de Panamá tras su paso por Miss Universo
La representante panameña, de 20 años, regresó al país luego de alcanzar el Top 30 de Miss Universo. En una entrevista con Noticias AM, habló sobre el aprendizaje que le dejó el certamen y la emoción que sintió al conocer la respuesta del público.
Ciudad de Panamá, Panamá/Gabriela Lineth González Del Valle, Miss Universo Panamá 2026, regresó al país luego de representar a Panamá en el certamen internacional, donde logró avanzar hasta el Top 30.