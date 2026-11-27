Gabriela Lineth González destaca el aprendizaje y el apoyo de Panamá tras su paso por Miss Universo

La representante panameña, de 20 años, regresó al país luego de alcanzar el Top 30 de Miss Universo. En una entrevista con Noticias AM, habló sobre el aprendizaje que le dejó el certamen y la emoción que sintió al conocer la respuesta del público.