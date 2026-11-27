Ciudad de Panamá/En un esfuerzo conjunto que abarcó 16 países, las autoridades panameñas lograron la captura de siete detenidos en Panamá por su presunta vinculación con delitos de abuso sexual infantil. El fiscal superior Metropolitano, Azael Samaniego, confirmó que la operación, denominada Aliados por la Infancia 7, se ejecutó el miércoles con allanamientos en nueve puntos del territorio nacional, incluyendo las provincias de Chiriquí, Coclé y Panamá.