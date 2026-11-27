La Policía Nacional anunció un despliegue de aproximadamente 1,500 unidades durante la temporada de fin de año y advirtió sobre modalidades delictivas como los hurtos en aglomeraciones, los robos en estacionamientos y las estafas relacionadas con compras por internet.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con motivo del Black Friday y el incremento de las actividades comerciales durante los últimos meses del año, la Policía Nacional reforzará su presencia en centros comerciales, entidades bancarias y otros puntos de concentración de personas para prevenir delitos durante la temporada de compras.