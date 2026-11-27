Trabajadores denuncian ola de hurtos en la zona y exigen a las autoridades más patrullajes y cámaras de seguridad.

Ciudad de Panamá/Miembros de la Policía Nacional detuvieron a un hombre en flagrancia luego de romper los vidrios de un vehículo e introducirse dentro de un vehículo en las inmediaciones del Instituto Oncológico Nacional.

El hecho se registró en momentos en que el equipo de TVN Noticias documentaba la ola de robos que afecta a los conductores que estacionan en el sector del Instituto Oncológico y el Ministerio de Salud en Ancón.

La persona afectada acababa de finalizar su turno de trabajo en el centro de salud. Al llegar a su automóvil, se percató de que el sospechoso estaba dentro del vehículo. Personal de seguridad y transeúntes lograron retener al individuo hasta la llegada de las unidades policiales, quienes procedieron a su detención para que enfrente a las autoridades.

Este incidente refleja la constante preocupación de los empleados y pacientes que deben dejar sus autos en los alrededores del Ministerio de Salud y otras instituciones gubernamentales. Según los afectados, los delincuentes aprovechan que los vehículos permanecen estacionados durante todo el día para cometer hurtos de autopartes, como retrovisores, baterías y equipos electrónicos.

El funcionario afectado, quien tiene 13 años laborando en el lugar, expresó su frustración ante la falta de estacionamiento seguro y los altos costos de los parques privados, que cobran por minutos. Además, señaló que el transporte público o los taxis resultan muy costosos en horarios nocturnos, obligando a los trabajadores a asumir el riesgo de dejar sus autos en la vía pública.

Ante esta situación, el trabajador hizo un llamado directo a la Alcaldía de Panamá y a las autoridades de seguridad pública para incrementar las rondas policiales y la instalación de cámaras de videovigilancia en el sector. Denunció que interponer la denuncia formal resulta ineficaz, por lo que exigen acciones preventivas reales para proteger a la ciudadanía que acude a trabajar o a atenderse a estas instalaciones.