Estas piezas no son campanas comunes. Cada una conserva parte de la historia del país y algunas datan de la época colonial, incluso antes de la separación de Panamá de Colombia y su constitución como República.

Ciudad de Panamá/Cuatro campanas que forman parte del patrimonio histórico de la iglesia San Atanasio, en la Villa de Los Santos, fueron trasladadas a la ciudad de Panamá para someterse a un proceso de limpieza y conservación, como parte del proyecto de recuperación de estructuras patrimoniales afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

Se trata de tres campanas ubicadas en el campanario y una perteneciente al reloj público de la iglesia, que durante años permitió a los residentes de la comunidad mantenerse al tanto de la hora.

Jacinto Almendra, restaurador jefe del proyecto, explicó que los trabajos se realizan de manera minuciosa, utilizando bisturíes y productos especializados para retirar las impurezas sin comprometer la integridad de las piezas.

“Utilizamos mecánicamente solamente bisturí, el mismo que se utiliza para cirugía. Lo que estamos haciendo es limpieza, conservación del metal y protección del metal”, detalló.

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Estas piezas no son campanas comunes. Cada una conserva parte de la historia del país y algunas datan de la época colonial, incluso antes de la separación de Panamá de Colombia y su constitución como República.

El restaurador José Ros indicó que una de las campanas data de 1783 y otra de 1821, por lo que su recuperación representa un trabajo importante para preservar estos elementos históricos.

Una vez finalizada la limpieza, las campanas recibirán un inhibidor de corrosión para proteger el metal y prolongar su conservación. No obstante, los especialistas advierten que, una vez devueltas a su lugar, será necesario realizarles limpiezas con mayor frecuencia para evitar su deterioro.

El proceso forma parte de los esfuerzos por recuperar y proteger el patrimonio cultural de la Villa de Los Santos, luego de las afectaciones ocasionadas por el movimiento sísmico.

Con información de Jorge Quirós