La tradición de Acción de Gracias tiene sus orígenes en el siglo XVII, vinculada a una comida para celebrar las cosechas. Con el paso del tiempo, su significado evolucionó hasta convertirse en una fecha para reunirse en familia y agradecer.

Ciudad de Panamá/Aunque el Día de Acción de Gracias es una festividad tradicional de Estados Unidos y Canadá, cada vez más personas que viven fuera de sus países de origen buscan mantener esta costumbre. En Panamá, restaurantes han incorporado menús especiales para quienes desean compartir la tradicional cena de esta celebración.

Entre las opciones gastronómicas que se ofrecen para la ocasión figuran cenas tipo buffet con pavo al horno, ensalada Waldorf, arroz árabe, soufflé de maíz y carrot cake como postre, platos característicos de esta festividad.

Más allá de la comida, la fecha también representa una oportunidad para reflexionar sobre el significado de agradecer. El padre y misionero John Carney, actual párroco de la iglesia Santa María, explicó a TVN Noticias que esta celebración invita a hacer una pausa para reconocer las cosas importantes de la vida.

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“Es hacer una pausa para reconocer lo que tenemos: la vida, el ambiente, las oportunidades. Aunque no sea un día formal, hay personas en varias comunidades donde yo he estado que comparten el sentimiento de compartir y de agradecimiento”, expresó.

Sin embargo, hay quienes encuentran otras formas de conmemorar esta fecha. En el Centro de Orientación Integral San Juan Pablo II, por ejemplo, el agradecimiento se manifiesta mediante el apoyo y la atención a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

La tradición de Acción de Gracias tiene sus orígenes en el siglo XVII, vinculada a una comida para celebrar las cosechas. Con el paso del tiempo, su significado evolucionó hasta convertirse en una fecha para reunirse en familia y agradecer por la salud, el trabajo, las oportunidades y el apoyo recibido.

Así, entre cenas especiales, encuentros familiares y acciones solidarias, esta celebración encuentra en Panamá distintas maneras de mantener vivo su mensaje de gratitud.

Con información de Elizabeth González