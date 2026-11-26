Esta rendición de cuentas se realiza anualmente y permite a los directivos presentar los resultados de su gestión, así como exponer las limitaciones y situaciones que han enfrentado durante el periodo escolar.

David, Chiriquí/Directores y personal administrativo de los principales centros educativos del distrito de David participaron en una jornada de rendición de cuentas para evaluar los avances alcanzados durante el año escolar e identificar las principales dificultades que enfrentan los planteles.

Durante el encuentro con autoridades del Ministerio de Educación, se abordaron temas relacionados con el acoso escolar o bullying, la seguridad dentro de las instalaciones educativas y la necesidad de revisar algunas metodologías de enseñanza, aspectos que podrían contribuir a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Yaritzel Guerra, supervisora del Meduca, explicó que este ejercicio permite identificar las debilidades de cada centro educativo y convertirlas en oportunidades de mejora mediante el desarrollo de proyectos.

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Por su parte, Yarielis García, también funcionaria del Meduca, destacó que la seguridad de los planteles es uno de los aspectos que se mantienen bajo supervisión. Indicó que, mediante recorridos y el trabajo coordinado con los directores, se buscan tomar decisiones para atender las necesidades de cada comunidad educativa.

Esta rendición de cuentas se realiza anualmente y permite a los directivos presentar los resultados de su gestión, así como exponer las limitaciones y situaciones que han enfrentado durante el periodo escolar.

El objetivo es que, a partir de la evaluación de estos resultados, se puedan establecer acciones concretas que fortalezcan la administración de los centros educativos y contribuyan a ofrecer mejores condiciones para estudiantes y docentes.

Con información de Demetrio Ábrego