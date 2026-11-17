El director general de Educación, Edwin Gordón, informó que unos 193 mil estudiantes de Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé continúan sin asistir presencialmente a clases debido a los efectos del terremoto del 9 de octubre. El Meduca trabaja en actividades de verano y en un diagnóstico de los contenidos pendientes para reforzarlos durante el primer trimestre de 2027.

Ciudad de Panamá, Panamá/Alrededor de 193 mil estudiantes de Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé continúan sin asistir presencialmente a sus centros educativos debido a las afectaciones ocasionadas por el terremoto del pasado 9 de octubre. Para concluir el año lectivo, el Ministerio de Educación (Meduca) mantiene una modalidad flexible de enseñanza y prepara actividades de recuperación para el verano.

El director general de Educación, Edwin Gordón, explicó que los estudiantes reciben guías de aprendizaje y actividades modulares para dar continuidad a su formación. Además, se desarrollan actividades socioemocionales para atender las consecuencias del sismo, entre ellas el temor que todavía pueden experimentar algunos alumnos.

Como parte de esta atención, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) colaboró con la instalación de alrededor de 34 carpas en las regiones educativas afectadas. Gordón indicó que, cuando ocurrió el terremoto, quedaban cerca de entre 33 y 34 días del calendario escolar, cuya culminación está prevista para el 11 de diciembre. La semana del 14 al 18 de diciembre se destinará a actividades de balance, graduaciones y evaluaciones docentes.

Meduca prepara recuperación de contenidos para 2027

Ante la interrupción de las clases presenciales, el Meduca trabaja en actividades complementarias de verano para los estudiantes de las cuatro regiones educativas. Según Gordón, la institución mantiene conversaciones con universidades estatales para desarrollar este programa. También se realizará un diagnóstico de los contenidos que no pudieron impartirse durante el último trimestre de 2026, con el propósito de reforzarlos durante el primer trimestre del próximo año escolar.

En el caso de los estudiantes graduandos, el Meduca prevé brindarles refuerzo académico durante el verano, en coordinación con universidades, para prepararlos para las pruebas estatales. Sobre las ceremonias de graduación, Gordón señaló que todavía se analiza la viabilidad de realizarlas presencialmente en algunas zonas de Coclé y Veraguas. En el resto de los distritos de las provincias afectadas, la entidad trabaja en la organización de estos actos.

En cuanto a la infraestructura escolar afectada por el terremoto, el director general de Educación informó que 48 escuelas ya fueron demolidas y se encuentran en proceso de reconstrucción. Además, indicó que contratistas realizan estudios de impacto en otros 715 centros educativos.

En total, el Meduca contempla intervenir 1,058 planteles mediante trabajos de mantenimiento preventivo, reparación y otras adecuaciones. Gordón explicó que ya se realizaron reuniones con las empresas contratistas para determinar cuáles instalaciones requieren demolición y cuáles pueden ser remodeladas.

Instituto Comercial Bolívar espera reparaciones

Durante la entrevista también se abordó la situación del Instituto Comercial Bolívar, cuyos estudiantes reciben clases en la Escuela República de Venezuela mientras esperan la entrega de sus nuevas instalaciones. El funcionario explicó que la entrega del plantel está pendiente de reparaciones en una bomba de agua que resultó afectada por el terremoto y sus réplicas.

Según detalló, los daños están contemplados dentro de la garantía de construcción y la empresa responsable trabaja en su reparación. El director también mencionó otros trabajos pendientes, como retoques de pintura, la revisión de andamios y la atención de algunas fisuras leves detectadas en la nueva estructura. Sobre la fecha de regreso de los estudiantes, indicó que dependerá de la rapidez con que la empresa resuelva el problema de la bomba de agua. No obstante, no precisó un plazo para la entrega del plantel.

Consultado sobre las herramientas disponibles para evitar que los estudiantes pierdan clases ante futuras emergencias, Gordón explicó que la plataforma Ester, utilizada durante la pandemia de la covid-19, cumplió su propósito cuando la educación volvió a la modalidad presencial en 2022. Actualmente, señaló, el Meduca dispone de una plataforma que cuenta con más de 100 mil repositorios de recursos de aprendizaje a los que pueden acceder estudiantes y padres de familia.