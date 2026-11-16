Diabetes en Panamá: el 14% de la población podría tener la enfermedad y un 35% desconoce su condición

La doctora Ángela Tulipano, jefa nacional del Programa de Salud de Adultos de la CSS, señaló que, según la Encuesta Nacional de Salud de 2019, el 14% de la población panameña tendría diabetes. Advirtió que una parte importante de las personas desconoce que vive con esta enfermedad y recomendó realizarse controles médicos periódicos.

Ciudad de Panamá, Panamá/En Panamá, alrededor del 14% de la población tendría diabetes, lo que representa cerca de 400 mil personas, según estimaciones basadas en los resultados de la Encuesta Nacional de Salud de 2019. Sin embargo, una parte de quienes viven con esta enfermedad podría desconocerlo, debido a que en sus etapas iniciales suele no presentar síntomas.

La advertencia fue planteada por la doctora Ángela Tulipano, jefa nacional del Programa de Salud de Adultos de la Caja de Seguro Social (CSS), durante una entrevista en Noticias AM, en el marco de las actividades de concienciación por el Día Mundial de la Diabetes, conmemorado el pasado 14 de noviembre. Tulipano explicó que, de acuerdo con la encuesta, aproximadamente el 35% de los panameños desconoce si tiene diabetes.

Esta situación puede retrasar el diagnóstico y provocar que algunos pacientes lleguen a los servicios de salud cuando ya presentan complicaciones, como infartos, enfermedades renales o lesiones asociadas al pie diabético. La especialista indicó que la CSS atendió el año pasado a unas 52,500 personas con distintos tipos de diabetes. La mayoría de los casos correspondía a diabetes tipo 2, mientras que alrededor de 6 mil pacientes tenían diabetes tipo 1.

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Factores de riesgo y detección temprana

La diabetes tipo 2 está relacionada con diversos factores, entre ellos los antecedentes familiares, la alimentación inadecuada y el sedentarismo. También influyen los hábitos de sueño, según explicó Tulipano. En cuanto a los antecedentes familiares, señaló que una persona cuyo padre o madre tiene diabetes presenta un 40% de probabilidad de desarrollar la enfermedad. Si ambos progenitores tienen esta condición, el riesgo aumenta al 70%.

La especialista también mencionó que las mujeres presentan una mayor tendencia a desarrollar diabetes. Entre los factores modificables destacó el consumo frecuente de alimentos ultraprocesados y productos con alto contenido de azúcar, así como la falta de actividad física y las horas insuficientes de sueño. En Panamá, las guías nacionales recomiendan que las personas comiencen a realizarse pruebas para detectar la diabetes a partir de los 30 años, con controles anuales.

No obstante, quienes tengan menos de esa edad y presenten factores de riesgo, como obesidad, sedentarismo o hipertensión, deben consultar sobre la necesidad de evaluaciones anticipadas. Añadió que, en el caso de las mujeres, también debe tomarse en cuenta el antecedente de diabetes gestacional, una condición que aparece durante el embarazo y que puede aumentar la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 en etapas posteriores de la vida.

Tulipano insistió en que no se debe esperar a presentar síntomas para acudir a una evaluación médica. Entre los exámenes recomendados mencionó las pruebas de glucosa y hemoglobina glicada, que permiten identificar valores alterados y detectar posibles casos de prediabetes o diabetes.

Atención y complicaciones

La jefa nacional del Programa de Salud de Adultos indicó que la CSS cuenta con laboratorios, médicos generales y equipos multidisciplinarios para evaluar y atender a los pacientes. También dispone de clínicas de diabetes enfocadas en la educación de las personas diagnosticadas y sus familiares.

Explicó que el acompañamiento familiar es importante para mantener un control adecuado de la enfermedad. Además, a los pacientes con riesgo de hipoglucemia (niveles bajos de azúcar en la sangre), como quienes tienen diabetes tipo 1 o utilizan insulina, se les puede proporcionar un glucómetro para monitorear sus niveles de glucosa.

Sobre las complicaciones, Tulipano señaló que la diabetes aumenta el riesgo de sufrir infartos y enfermedades renales. También advirtió que, cuando no se controla adecuadamente, puede provocar cuadros graves, como la cetoacidosis diabética y el coma hiperosmolar, que representan un alto riesgo para la vida. La especialista reiteró la importancia de la detección temprana, los controles médicos periódicos y los cambios en los hábitos de alimentación, actividad física y descanso para prevenir o controlar la enfermedad.