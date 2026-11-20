Los estudiantes que concluyan la educación media podrán continuar su formación en las universidades o incorporarse al mercado laboral, mientras que quienes finalicen noveno grado tendrán la oportunidad de avanzar hacia el siguiente nivel educativo.

Ciudad de Panamá/Con la proximidad del cierre del año lectivo 2026, miles de estudiantes en todo el país se preparan para participar en las ceremonias de graduación, una de las etapas más esperadas por las familias y la comunidad educativa.

El director nacional de Educación Media Profesional y Técnica del Meduca, Elías González, informó que para este año se estima que más de 60 mil estudiantes culminarán el noveno grado, mientras que alrededor de 38 mil finalizarán sus estudios de educación media.

De acuerdo con el funcionario, las graduaciones se realizarán en las diferentes regiones educativas del país y abarcarán tanto a estudiantes de premedia como de media académica, profesional y técnica.

🔗Puedes leer: Meduca prepara actividades de verano y refuerzo académico en 2027 para estudiantes afectados por el terremoto

“Culminan los estudiantes sus periodos y tienen derecho a una graduación que se va a realizar en todo el país. A nivel de noveno grado hay un poco más de 60 mil estudiantes y en media, incluyendo profesionales y técnicas, tienen un poco más de los 38 mil”, indicó González.

Con estos resultados, los estudiantes que concluyan la educación media podrán continuar su formación en las universidades o incorporarse al mercado laboral, mientras que quienes finalicen noveno grado tendrán la oportunidad de avanzar hacia el siguiente nivel educativo.

Por otro lado, el representante del Meduca se refirió a las graduaciones en los centros educativos que resultaron afectados por el sismo y señaló que será necesario buscar espacios alternativos para desarrollar estas actividades.

Estas opciones deberán ser evaluadas previamente para garantizar la seguridad de los estudiantes, docentes, padres de familia y demás asistentes a las ceremonias.

Con información de Jorge Quirós