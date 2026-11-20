Con la proximidad del cierre del año lectivo 2026, miles de estudiantes en todo el país se preparan para participar en las ceremonias de graduación, una de las etapas más esperadas por las familias y la comunidad educativa.

El director nacional de Educación Media Profesional y Técnica del Ministerio de Educación (Meduca), Elías González, informó que para este año se estima que más de 60 mil estudiantes culminarán el noveno grado, mientras que alrededor de 38 mil finalizarán sus estudios de educación media.