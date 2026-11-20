Aunque inicialmente se reportaron rajaduras y afectaciones en algunas áreas del edificio, las colecciones históricas que se exhiben en el museo fueron evaluadas y no sufrieron daños.

Veraguas/El Museo Regional de Veraguas comenzó a ser intervenido luego de presentar afectaciones en su estructura a causa del sismo. Los primeros trabajos se concentran en el aseguramiento del lateral que colinda con calle Segunda, con el propósito de proteger a peatones y conductores que transitan por esta concurrida vía.

La directora nacional de Museos, Itzela Quirós, explicó que las labores de delimitación buscan prevenir riesgos mientras avanzan las evaluaciones y trabajos en el inmueble.

“Es una vía principal donde transitan muchos carros y eso no se ha delimitado. Entonces, para resguardar al peatón y a todos los transeúntes, están haciendo estas delimitaciones”, indicó.

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Aunque inicialmente se reportaron rajaduras y afectaciones en algunas áreas del edificio, la funcionaria destacó que las colecciones históricas que se exhiben en el museo fueron evaluadas y no sufrieron daños.

El Ministerio de Cultura identificó ocho museos con afectaciones tras el movimiento sísmico, por lo que también se contemplan intervenciones en otros inmuebles patrimoniales del país.

Los museos identificados son:

Museo de Penonomé.

Museo de Aguadulce.

Museo Regional de Veraguas.

Museo de Herrera.

Museo de La Villa de Los Santos.

Museo de Guararé.

Museo de Paulaísipo, en Las Tablas.

Museo Belisario Porras, en Las Tablas.

Las intervenciones buscan atender los daños ocasionados por el sismo y garantizar la seguridad de los visitantes y las personas que transitan por las inmediaciones de estos espacios culturales.

Con información de Ney Castillo