El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica nacional, mediante su red de estaciones, con el propósito de dar seguimiento al comportamiento de las fallas activas y proporcionar información oportuna a la población.

Ciudad de Panamá/La actividad sísmica asociada al terremoto registrado el pasado 9 de octubre en la región de Azuero y que afectó además a Coclé y Veraguas ha disminuido considerablemente durante esta semana, con un promedio inferior a diez réplicas por día, aunque todavía se producen eventos de magnitud importante de manera esporádica, informó el geógrafo Héctor Pineda, operador de la Red Sísmica del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (UP).

De acuerdo con Pineda, desde el terremoto del 9 de octubre se han contabilizado aproximadamente 1,690 réplicas, una cifra que podría superar los 1,700 eventos al cierre de esta semana.

El especialista explicó que, aunque la frecuencia de los movimientos telúricos ha descendido, esto no significa que la actividad haya cesado, pues todavía se registran sismos de mayor magnitud en determinados momentos, como parte del proceso de reajuste de las estructuras geológicas involucradas.

Por otra parte, Pineda informó que este viernes 20 de noviembre, aproximadamente a las 6:42 a.m., se registró un sismo de magnitud 4.4 en el área de la comarca Emberá Wounnan (noroeste de La Palma).

El geógrafo aclaró que este movimiento telúrico no está relacionado con la secuencia de réplicas del terremoto de Azuero, ya que corresponde a otro sistema de fallas que también se encuentra activo en el país.

Aunque este sistema no había generado recientemente un evento sísmico de gran magnitud, su actividad geológica propició el movimiento registrado durante las primeras horas de este viernes.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica nacional, mediante su red de estaciones, con el propósito de dar seguimiento al comportamiento de las fallas activas y proporcionar información oportuna a la población.