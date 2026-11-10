Chapman explica cuánto dinero se ha desembolsado para atender daños del terremoto; monto no supera los $20 millones

El ministro Chapman explicó que existen dos mecanismos para recibir las donaciones destinadas a atender la emergencia.

A un mes del terremoto del pasado 9 de octubre, los desembolsos de los fondos destinados a atender la emergencia no superan los $20 millones; sin embargo, las instituciones públicas han presentado requerimientos de recursos cercanos a los $80 millones.

Así lo informó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien recordó que el Gobierno cuenta con un fideicomiso de $100 millones en el Banco Nacional de Panamá para financiar las acciones de respuesta y recuperación en las zonas afectadas por el sismo.

Chapman detalló que los recursos se asignan a medida que las distintas entidades presentan sus necesidades y avanzan los trabajos. Actualmente, las mayores solicitudes provienen del Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

En segundo lugar figuran los requerimientos del Ministerio de Salud (Minsa) y del Ministerio de Educación (Meduca).

El titular del MEF precisó que, aunque los desembolsos efectivos todavía son inferiores a los $20 millones, existen necesidades identificadas que se acercan a los $80 millones y cuyos fondos se irán entregando conforme avancen las obras.

“El gasto desembolsado es relativamente bajo, no supera los 20 millones de balboas, pero hay requerimientos ya de necesidades que se alcanzan cercano a los 80 millones de balboas, que se irán desembolsando en la medida que las obras van avanzando”, explicó.

¿Cómo se manejan las donaciones para los damnificados?

El ministro también explicó que existen dos mecanismos para recibir las donaciones destinadas a atender la emergencia. Las contribuciones de gobiernos, Estados y organismos multilaterales se canalizan a través del fideicomiso establecido en el Banco Nacional de Panamá.

Mientras que las donaciones de empresas y particulares se reciben mediante otro fideicomiso creado en la Caja de Ahorros por iniciativa del sector privado.

En este esquema, el Gobierno funciona como punto de contacto para proporcionar información sobre las zonas afectadas y las necesidades prioritarias.

El Ejecutivo mantiene una disponibilidad de $100 millones para atender la emergencia, ya que en algunas áreas afectadas como La Colorada de Los Santos, Pesé y Soná se han entregado las primeras viviendas a las familias damnificadas.