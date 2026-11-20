Entre las causas de expulsión, la entidad citó las amenazas a la seguridad colectiva y el reingreso irregular al país después de una deportación.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Servicio Nacional de Migración (SNM) anunció este viernes 20 de noviembre que 32 ciudadanos nicaragüenses salieron de Panamá por el Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert.

La entidad detalló que deportó a 26 y expulsó a seis. El grupo estaba integrado por 25 hombres y siete mujeres.

Según el comunicado, las principales causas de las órdenes de expulsión fueron representar una amenaza para la seguridad colectiva, la salubridad o el orden público, así como haber reingresado de forma irregular a Panamá después de una deportación previa.

Migración también reportó infracciones administrativas, entre ellas evadir los puestos de control migratorio y permanecer en el país con el permiso de estadía vencido.