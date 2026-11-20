Su familia ha presentado esta etapa como parte de un proceso de recuperación que continúa después de la hospitalización de agosto.

El bloguero estadounidense Perez Hilton abandonó el centro especializado donde permaneció durante tres meses después de un episodio de autolesiones ocurrido durante una transmisión en directo. Su familia confirmó que el comunicador, de 48 años, continuará recibiendo atención profesional mientras avanza en su recuperación y retoma progresivamente sus actividades cotidianas.

La información fue divulgada el 19 de noviembre a través de un comunicado familiar recogido por la revista People. Según sus allegados, Hilton completó la etapa residencial de su tratamiento, aunque su salida del establecimiento no significa que haya terminado el acompañamiento médico y psicológico previsto para su situación.

El documento explica que actualmente está “de vuelta con su familia, mientras continúa su recuperación a través de un programa ambulatorio intensivo”. Esta modalidad le permitirá permanecer cerca de sus seres queridos y, al mismo tiempo, mantener un seguimiento especializado fuera del centro donde estuvo internado.

El caso comenzó el 4 de agosto de 2026, cuando Hilton realizó una transmisión en vivo mediante TikTok desde su residencia en Miami, Florida. Durante la emisión apareció cubierto de sangre y, aparentemente, se provocó lesiones a sí mismo. Después de lo ocurrido fue trasladado a un hospital para recibir asistencia.

Los reportes señalan que recibió atención por laceraciones y una sobredosis. Posteriormente quedó hospitalizado bajo las disposiciones de la Ley Baker de Florida, una normativa que contempla la retención involuntaria temporal de personas cuando existe un riesgo para su propia seguridad o la de terceros.

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Tras esa intervención, el creador de contenido ingresó en un programa residencial de salud mental. La estancia se prolongó aproximadamente tres meses, periodo durante el cual su entorno familiar mantuvo contacto con él y acompañó distintas etapas del proceso de atención.

La familia indicó que el siguiente paso contempla “terapia continua” y “apoyo en salud mental” mientras Hilton “regresa gradualmente a su vida cotidiana”. Estas precisiones dejan claro que la salida del centro constituye una transición hacia otra modalidad de tratamiento y no una declaración de recuperación definitiva.

Durante las últimas semanas de internamiento, las visitas familiares adquirieron especial importancia. En el comunicado se destacó: “Durante las últimas semanas, Perez ha disfrutado de varias visitas de su madre y sus hijos los fines de semana. El reencuentro con sus seres queridos ha significado mucho para todos, especialmente después de estos últimos meses tan difíciles”.

La situación también tuvo consecuencias en la organización familiar. Tres días después de la transmisión de agosto, Teresita Lavandeira, madre del bloguero, solicitó la custodia temporal de sus tres nietos. La petición fue concedida el 18 de agosto, mientras Hilton continuaba bajo atención.

Los menores son Mario, de 13 años; Mia, de 11; y Mayte, de 8. La decisión judicial permitió establecer una medida temporal de cuidado para los hijos del comunicador durante el periodo en que este permanecía ingresado en tratamiento.

El comunicado tampoco especificó si las medidas relacionadas con sus hijos han cambiado desde entonces.

La actualización difundida por sus familiares se concentra en el regreso al hogar, las visitas que recibió durante su estancia y la continuidad de la atención ambulatoria. No se anunciaron fechas para una reincorporación plena a sus actividades públicas ni detalles adicionales sobre la duración prevista del nuevo programa.

Por ahora, la información disponible confirma que Perez Hilton salió del tratamiento residencial, volvió a reunirse con sus seres queridos y seguirá un plan intensivo de atención en salud mental.