La diferencia entre la ficción viral y los datos comprobables resulta central para comprender el episodio.

Una serie de imágenes difundidas en redes sociales provocó especulaciones sobre una supuesta relación entre Jaden Smith y Michèle Lamy. Las fotografías mostraban aparentemente al cantante y actor estadounidense junto a la empresaria francesa en París, caminando de la mano y besándose. Sin embargo, el material fue generado mediante inteligencia artificial y no constituye evidencia de un romance.

La historia se extendió por plataformas como TikTok e Instagram, donde usuarios comentaron especialmente la diferencia de edad entre ambos. Jaden Smith, hijo del actor Will Smith, tiene 28 años, mientras que Lamy tiene 82. Esa distancia generacional alimentó las conversaciones antes de que se aclarara el origen artificial de las imágenes.

La información conocida no confirma ninguna relación sentimental entre ellos. Por el contrario, el episodio muestra cómo fotografías creadas digitalmente pueden presentar situaciones inexistentes como si hubieran ocurrido frente a una cámara. En este caso, la circulación de las publicaciones convirtió una escena ficticia en motivo de rumores sobre dos figuras públicas.

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Más allá de la controversia, el nombre de Michèle Lamy tiene una trayectoria propia dentro de la moda y el arte contemporáneo. Nació en 1944 en la región francesa de Jura y actualmente es reconocida por su trabajo creativo y empresarial, además de su matrimonio con el diseñador estadounidense Rick Owens.

Su recorrido profesional comenzó lejos de las pasarelas. Estudió Derecho y ejerció como abogada penalista en Francia durante las décadas de 1960 y 1970. También estuvo vinculada con el ambiente cultural y político que rodeó las protestas de mayo de 1968 en París. Posteriormente, dejó la abogacía y trabajó como bailarina de cabaret.

En 1979 se trasladó a Estados Unidos. Allí desarrolló proyectos dentro de la escena artística y nocturna de Los Ángeles. Junto a su entonces esposo, el cineasta Richard Newton, participó en iniciativas relacionadas con restaurantes y clubes, incluidos Café des Artistes y Les Deux Cafés, espacios frecuentados por personas del entretenimiento y la cultura.

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Su vínculo con Rick Owens comenzó en el ámbito laboral. En 1990, Lamy puso en marcha una línea de ropa y contrató al diseñador como patronista. Con el tiempo, la colaboración profesional se transformó en una relación personal. Ambos se instalaron en París en 2003 y contrajeron matrimonio en 2006.

La pareja ha desarrollado proyectos mediante Owenscorp, firma relacionada con las colecciones de Rick Owens. Lamy participa en iniciativas de diseño, arte y mobiliario, mientras mantiene actividades propias que abarcan diferentes disciplinas. Una de ellas es Lamyland, plataforma dedicada a explorar propuestas creativas y colaboraciones con otros artistas.

Su trayectoria incluye trabajos vinculados con A$AP Rocky y FKA Twigs, además de su participación en LAVASCAR, agrupación de música experimental. Estas experiencias forman parte de una carrera que combina expresiones visuales, musicales y escénicas, sin limitarse exclusivamente al diseño de vestuario.

La apariencia de Lamy también se ha convertido en un rasgo reconocible: dedos teñidos de negro, marcas oscuras sobre la frente, tatuajes, detalles dorados en los dientes y numerosos anillos metálicos. Esos elementos integran su identidad estética y contribuyen a distinguirla dentro del circuito internacional de la moda.

Así, las imágenes que la relacionaron con Jaden Smith no documentaban un encuentro romántico real. Fueron creaciones digitales que impulsaron una versión sin sustento, mientras la atención pública terminó recuperando la historia de una artista francesa con décadas de actividad profesional.

Ni las escenas de París ni las muestras de afecto difundidas permiten afirmar que exista un noviazgo entre ambas personalidades públicas.