Macaulay Culkin volvió a interpretar a Kevin McCallister, el personaje que lo convirtió en una estrella infantil con Mi pobre angelito, para una nueva campaña de McDonald’s. Treinta y seis años después del estreno de la película, el actor aparece nuevamente solo, aunque esta vez su aventura transcurre dentro de un restaurante de comida rápida.

El anuncio, presentado el 17 de noviembre de 2026, recupera la situación que hizo famosa a la comedia dirigida por Chris Columbus. En lugar de quedarse en una casa mientras su familia viaja, Kevin encuentra un establecimiento cubierto de nieve y aparentemente abandonado por sus empleados.

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“Todos desaparecieron, otra vez”, comenta el personaje al descubrir que no hay nadie alrededor. A partir de ese momento, comienza a recorrer las instalaciones, juega a atender pedidos y experimenta con los equipos de cocina, en una secuencia que retoma el humor de la historia original.

La publicidad acompaña el lanzamiento de Home Alone Meal, una propuesta especial inspirada en la película. Estará disponible desde el 1 de diciembre de 2026 en restaurantes participantes de Estados Unidos, únicamente mientras duren las existencias. La compañía contempla opciones para desayuno, almuerzo y cena.

Cada pedido incluirá uno de cuatro modelos de medias coleccionables con imágenes de Kevin y personajes de la marca, entre ellos Grimace, Birdie y Hamburglar. El componente coleccionable forma parte de una colaboración que conecta elementos de la cinta con productos del menú.

Entre las novedades se encuentran las Little Nero’s Pizza McShaker Fries, papas fritas acompañadas de un sazonador que recuerda la pizza de queso que pide Kevin en la película. La mezcla combina sabores de tomate, ajo, hierbas italianas y queso.

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También se ofrecerá la salsa Lovely Cheese Pizza, preparada con una combinación cremosa de tomate, parmesano, hierbas y ajo. Está pensada para acompañar los McNuggets o las tiras de pollo McCrispy. Otro producto anunciado es el Everything Sundae McFlurry, con helado de vainilla, chocolate caliente, galletas Oreo y M&M’s, que se venderá por separado.

Culkin explicó que la propuesta tiene un significado especial por la permanencia de la película entre diferentes generaciones. “Lo que me encanta de esta colaboración es que el menú de Mi pobre angelito representa algo más grande que un solo personaje: se trata de ese espíritu juguetón que conecta con personas de distintas generaciones”, declaró a PEOPLE.

El actor también relacionó su participación con su experiencia familiar actual. “Dar vida a esto junto a McDonald’s y volver a experimentar estos momentos con mis propios hijos me recuerda por qué los seguidores siguen regresando a la historia de Kevin. Esa es la magia que estamos celebrando”, añadió.

La campaña incluirá una actividad presencial denominada Home Alone Challenge, programada para el 4 y 5 de diciembre en Los Ángeles. Los asistentes podrán participar en desafíos dentro de espacios interactivos inspirados en el universo cinematográfico de la comedia.

No es la primera vez que Culkin retoma al personaje para una publicidad. En 2018 lo interpretó en un anuncio de Google Assistant, donde utilizaba tecnología doméstica para realizar tareas y vigilar la entrada de su casa.

En 2025 regresó nuevamente como un Kevin adulto en Home But Not Alone, campaña de la empresa Home Instead centrada en el cuidado de personas mayores. En aquella ocasión, su preocupación era evitar accidentes domésticos a su madre, Kate McCallister.

La nueva colaboración traslada esa nostalgia a un restaurante y suma productos especiales a la celebración navideña de 2026.