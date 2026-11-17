Ahora, con la separación conocida, ha decidido responder a una declaración que considera injusta respecto de su acompañamiento y sacrificios.

La modelo española Joana Sanz lanzó un contundente mensaje contra Dani Alves después de que el exfutbolista afirmara públicamente que Jesús fue quien permaneció a su lado cuando otras personas lo abandonaron. La respuesta llegó en redes sociales, en medio de informaciones sobre la separación de la pareja y sus posibles trámites de divorcio.

El conflicto surgió tras una reflexión religiosa compartida por Alves. La publicación, relacionada con su acercamiento al cristianismo, describía momentos de soledad y agradecía el respaldo espiritual que, según él, recibió durante una etapa difícil. Sanz interpretó esas palabras como una omisión del apoyo que ella asegura haberle brindado.

“Menudo descaro el tuyo de decir públicamente que solo se quedó Jesús”, escribió la modelo al responder al mensaje. Su comentario dio paso a un relato sobre los esfuerzos personales y económicos que, según explicó, realizó mientras el brasileño afrontaba su proceso judicial en España.

“Me quedé con mi dolor reprimido porque consideré que tú estabas en peor situación y no era capaz de negarte ese aliento de calma que te daba el coger tus llamadas. Te visité a pesar de caerme encima el mundo entero y tener que lidiar con el foco mediático de titulares que no me correspondían”, expresó.

La modelo también recordó que decidió acompañarlo durante las celebraciones navideñas, aunque tenía la posibilidad de reunirse con su propia familia. Además, aseguró que utilizó recursos personales para atender compromisos financieros del exjugador, una afirmación que introdujo una nueva dimensión en su enfrentamiento público.

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“Te acompañé en Navidad pudiendo pasarla con mi familia. Gasté mi dinero en pagar tus cuentas y tus deudas. Todo eso después de que me hicieras mierda y encima me dijeras que me buscara la vida sola. Tú me echaste y yo me quité para ponerte a ti cuando era la última persona del planeta que deberías de haber recibido apoyo o bondad. Todos a los que mantenías te dieron la espalda, a mí que ni un vuelo me tuviste que sacar para visitarte jamás en la vida, me pagas con mal agradecimiento de manera pública. Tardé en darme cuenta, pero mejor tarde que nunca”, añadió.

Posteriormente, Sanz compartió una captura de su intervención en Instagram y escribió “Que se oiga”, reafirmando así su intención de hacer pública su versión de los acontecimientos. Hasta ese momento, las diferencias entre ambos no habían sido expuestas con semejante detalle por la modelo.

La controversia ocurre después de que el periodista Javi de Hoyos informara que ambos estarían en trámites de divorcio. La pareja contrajo matrimonio en 2017 y tiene una hija en común. Según lo difundido, el creciente compromiso de Alves con actividades religiosas habría contribuido al distanciamiento.

Durante su proceso judicial, Alves permaneció en prisión preventiva y posteriormente recibió una condena por agresión sexual, que fue revocada en 2025 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que lo absolvió. Sanz lo acompañó durante parte de aquel periodo, según su propio testimonio.

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Por ahora, el intercambio público deja constancia del malestar de la modelo ante las palabras del exfutbolista. Sus afirmaciones sobre los pagos y el respaldo que le ofreció corresponden a su versión personal y no constituyen hechos económicos verificados independientemente.

El episodio también marca un cambio en la manera en que Sanz aborda públicamente su relación. Durante los meses de atención mediática, su presencia junto a Alves fue objeto de comentarios y especulaciones.