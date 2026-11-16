Chris Hemsworth y Elsa Pataky descubren un robo armado en su casa mientras dormían

El robo ocurrió mientras los actores descansaban en su casa, sin que se registraran lesiones.

Estados Unidos/La actriz española Elsa Pataky y su esposo, Chris Hemsworth, fueron víctimas de un robo en su residencia de Australia mientras dormían. Cuatro hombres encapuchados ingresaron durante la madrugada del 11 de noviembre y sustrajeron tres vehículos del garaje. Dos de los intrusos aparentemente llevaban cuchillos, según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

El incidente ocurrió en Broken Head, una zona residencial cercana a Byron Bay, donde los actores establecieron su hogar familiar. La policía de Nueva Gales del Sur confirmó que recibió el aviso alrededor de las 7:30 de la mañana, varias horas después de que los desconocidos entraran en la propiedad.

La primera señal de que algo extraño sucedía llegó aproximadamente a las dos de la madrugada. Pataky se despertó al escuchar los ladridos de sus perros, pero no identificó ninguna situación anormal en ese momento y volvió a dormir. Solo al amanecer decidió revisar las grabaciones de vigilancia para comprobar qué había inquietado a las mascotas.

Te puede interesar: Miss Universo 2026 revela una corona de 3,150 diamantes para celebrar sus 75 años de historia

Fue entonces cuando descubrió a cuatro personas con pasamontañas dentro del terreno. Las imágenes mostraban que dos de ellas portaban objetos identificados como cuchillos. Tras observar las grabaciones, la pareja alertó a las autoridades, que acudieron a investigar lo sucedido.

Los sospechosos habrían saltado una valla de seguridad antes de llegar al garaje. Allí encontraron los vehículos estacionados y, según los reportes, las llaves permanecían en su interior. Esa circunstancia habría facilitado que se llevaran los automóviles sin que sus propietarios advirtieran el robo durante la noche.

Los tres vehículos sustraídos fueron identificados como un BYD, una camioneta Ram y una Ford Raptor. En los primeros informes se confirmó que dos habían sido recuperados: uno apareció en Coraki, aproximadamente a una hora de la residencia, y otro en Tabulam, a más de dos horas del lugar del asalto.

Te puede interesar: Rosalía rompe en llanto al recibir de Juanes el premio mayor de los Latin Grammy 2026

Posteriormente, otras informaciones señalaron que el tercer automóvil también fue localizado en Lennox Head. Los vehículos quedaron bajo custodia policial para realizar las pruebas forenses correspondientes. La investigación continúa abierta para determinar quiénes participaron en el robo y esclarecer cómo se desarrolló la incursión.

Las autoridades indicaron que no hubo personas heridas. Aunque la familia se encontraba en la propiedad, no se reportó ningún enfrentamiento entre los ocupantes y los intrusos. Hasta la publicación de las primeras informaciones, ni Pataky ni Hemsworth habían ofrecido declaraciones públicas sobre el episodio.

La vivienda forma parte de la vida que ambos construyeron lejos de Hollywood. La actriz y el protagonista de Thor se casaron en 2010 y tienen tres hijos: India Rose y los mellizos Tristán y Sasha. La pareja eligió Australia, país natal de Hemsworth, para desarrollar su vida familiar en un entorno próximo a la naturaleza.

Su residencia se encuentra en una zona costera rodeada de vegetación, con vistas al océano y espacios destinados a actividades familiares. La propiedad dispone de piscina, gimnasio y amplias áreas exteriores. Pese a esas características y a las medidas de seguridad existentes, los intrusos consiguieron acceder al sector donde estaban los automóviles.

Las grabaciones de vigilancia constituyen una pieza importante de las pesquisas, pues permitieron establecer cuántas personas aparecieron en el lugar y observar que algunas llevaban armas blancas. La policía mantiene el caso bajo investigación y busca identificar a los responsables del ingreso y la sustracción de los vehículos.

El descubrimiento de Pataky a la mañana siguiente permitió activar la denuncia y recuperar los automóviles, mientras las autoridades continúan examinando las circunstancias del hecho.