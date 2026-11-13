Miss Universo 2026 revela una corona de 3,150 diamantes para celebrar sus 75 años de historia

La organización de Miss Universo 2026 presentó El Resplandor del Legado Eterno, la nueva corona que recibirá la próxima ganadora del certamen internacional. La joya, creada para conmemorar el 75 aniversario de Miss Universo, reúne 3,150 diamantes y será estrenada durante la final programada para el 24 de noviembre en Puerto Rico.

La presentación se realizó en The Miss Universe Experience, una exhibición instalada en Plaza Las Américas, en San Juan. El encuentro reunió a las candidatas de esta edición, representantes de la organización y figuras vinculadas con la historia del concurso, incluida la actual soberana, la mexicana Fátima Bosch.

El diseño estuvo a cargo del joyero venezolano George Wittels, quien trabajó en colaboración con Maison d’OR, una casa privada de alta joyería con sede en París. La pieza fue elaborada en oro blanco de 18 quilates y está adornada con diamantes de talla brillante, distribuidos para destacar los elementos simbólicos de su composición.

Tres piedras principales concentran el significado de la corona. Según explicó la organización, representan el pasado, el presente y el futuro de Miss Universo, una propuesta que vincula los 75 años del certamen con las mujeres que han obtenido el título y las generaciones que aspiran a conseguirlo.

El diamante situado a la izquierda rinde homenaje a quienes abrieron caminos durante la historia del concurso. El de la derecha reconoce a las mujeres que actualmente inspiran y generan cambios en sus comunidades. La piedra central, de mayor protagonismo, representa a las futuras generaciones y está colocada debajo de la estrella distintiva de Miss Universo.

Ronald Day, director ejecutivo de Miss Universe Organization, explicó el propósito de la nueva creación: “Esta corona es un tributo a nuestra historia, pero aun más importante, celebra a las mujeres que han llevado nuestro título, sus historias, su impacto global y las nuevas generaciones que continuarán con ese legado”.

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El directivo también señaló: “Queríamos conmemorar nuestro aniversario con una pieza que honre nuestra trayectoria y la nueva era de Miss Universe”. Ambas declaraciones acompañaron la presentación de una joya concebida específicamente para la edición conmemorativa del concurso.

La revelación se desarrolló en un espacio que también exhibe 18 coronas históricas de Miss Universo, además de recuerdos y objetos relacionados con distintas ediciones. La muestra forma parte de las actividades organizadas en Puerto Rico para acercar al público a la evolución del certamen y sus principales símbolos.

La exposición ha recibido más de 27.700 visitantes, según los datos divulgados por la organización, y mantiene acceso gratuito. Las participantes de la edición 2026 pudieron observar de cerca la nueva pieza durante el acto de presentación, antes de continuar con el calendario de actividades previo a la elección.

La gran final de Miss Universo 2026 tendrá lugar el martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. Allí, Fátima Bosch entregará el título a su sucesora, quien será la primera reina en portar oficialmente El Resplandor del Legado Eterno.

La ceremonia de presentación también permitió observar cómo el diseño incorpora la estrella característica de la organización sobre el diamante central. Esta disposición fue concebida para conectar visualmente el recorrido histórico de Miss Universo con el comienzo de una nueva etapa, según la explicación oficial difundida.

En esta edición, la elección de Puerto Rico como sede y la presentación de una nueva corona forman parte de la celebración de siete décadas y media de trayectoria del certamen internacional de belleza.