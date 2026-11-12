María Antonieta de las Nieves agradece al Piojo Alvarado por disfrazarse de la Chilindrina

Su mensaje mantuvo el foco en el afecto hacia el futbolista y en la vigencia del personaje, sin anunciar proyectos nuevos ni compromisos profesionales adicionales.

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, conocida internacionalmente por interpretar a La Chilindrina, asistió a la alfombra roja de los Premios Líderes de América, celebrados el 11 de noviembre de 2026. Durante su aparición, habló de un homenaje inesperado que recibió de parte del futbolista Roberto Piojo Alvarado, quien se disfrazó de su personaje para Halloween.

La intérprete expresó su alegría por el gesto del deportista, que el 31 de octubre eligió caracterizarse como la niña de lentes, pecas y coletas que ella hizo famosa. La conversación convirtió una referencia al personaje televisivo en uno de los temas de su paso por el evento.

“Mi vida, el Piojo, adoro al Piojo. Ya le mandé mensaje para decirle que lo quiero mucho, que gracias por disfrazarse de la Chilindrina. Me sentí muy orgullosa. Si ves esto, muchas gracias, te quiero mucho”.

Con esas palabras, María Antonieta de las Nieves confirmó que ya había contactado al futbolista para agradecerle personalmente. También aprovechó la oportunidad para reiterar públicamente el cariño que siente por él y la satisfacción que le produjo ver su interpretación del personaje.

El comentario surgió durante una gala dedicada a reconocer trayectorias y aportaciones en diferentes ámbitos de la sociedad latinoamericana. Los Premios Líderes de América distinguen a personalidades relacionadas con el arte, la cultura, la música, los negocios, la educación, la ciencia, la política y los derechos humanos.

La organización está presidida por José Luis Blancas, encargado de entregar los galardones. Su plataforma busca destacar a figuras que han demostrado liderazgo, excelencia y contribuciones en sus respectivas áreas, además de promover contenidos editoriales relacionados con distintos sectores profesionales y culturales.

En la edición del 11 de noviembre también estuvieron presentes otras figuras del entretenimiento, entre ellas Sylvia Pasquel y Alejandro Suárez. La participación de estos artistas formó parte de una jornada que reunió a representantes del ámbito cultural y artístico junto con personalidades reconocidas por sus actividades profesionales.

Te puede interesar: Halle Berry enfrenta nueva exigencia económica de su exesposo tras perder la custodia de su hijo

Te puede interesar: Christian Nodal reemplaza un tatuaje por el emblema de los Aguilar y Pepe revela su historia

La presencia de La Chilindrina en la alfombra roja llamó la atención por el vínculo entre su trayectoria televisiva y la actualidad del personaje. Aunque han transcurrido décadas desde que comenzó a interpretarlo, su imagen continúa siendo reconocible y aparece en celebraciones populares como Halloween, tal como ocurrió con el disfraz del futbolista.

El caso de Piojo Alvarado tuvo una respuesta directa de la propia actriz. En lugar de limitarse a comentar la caracterización, contó que tomó la iniciativa de enviarle un mensaje y que quiso expresarle cuánto valoró el gesto. Su declaración también estuvo dirigida al deportista por si llegaba a verla.

El encuentro con la prensa permitió conocer esa reacción mientras María Antonieta de las Nieves participaba en una ceremonia distinta de sus habituales apariciones vinculadas con La Chilindrina. En esta ocasión, el escenario fue una premiación que reúne a figuras de diversas disciplinas y reconoce sus aportaciones.

La gala también contó con la presencia de Sylvia Pasquel, una de las personalidades mencionadas entre los asistentes, y del actor Alejandro Suárez. Los datos disponibles confirman su participación en el evento, aunque no detallan que María Antonieta haya recibido un galardón específico durante la ceremonia.

Así, su paso por los Premios Líderes de América dejó una declaración sobre el homenaje de Halloween. La actriz agradeció al Piojo Alvarado por elegir a La Chilindrina como disfraz y confirmó que el reconocimiento le produjo orgullo y alegría.