Christian Nodal reemplaza un tatuaje por el emblema de los Aguilar y Pepe revela su historia

Christian Nodal volvió a llamar la atención por un cambio en sus tatuajes. El cantante mexicano incorporó en una de sus manos el símbolo de la familia Aguilar, una marca vinculada con el rancho El Soyate y con varias generaciones de la dinastía musical a la que pertenece su esposa, Ángela Aguilar.

El diseño ocupa el lugar donde anteriormente llevaba un corazón verde. Su aparición coincidió con una presentación familiar en Aguascalientes, donde Nodal compartió escenario con su suegro, Pepe Aguilar, además de Ángela y Leonardo Aguilar, durante las actividades del Festival Cultural de Calaveras.

Lejos de ser un dibujo creado recientemente, el emblema tiene su origen en un fierro de herrar utilizado por la familia para identificar ganado. Pepe explicó que se trata de una versión estilizada de una marca que perteneció a su abuelo y a su padre, el cantante Antonio Aguilar.

“Es una versión estilizada del fierro de herrar de mi abuelo y mi padre”, explicó Pepe Aguilar, según una publicación difundida por la creadora de contenido Jacqueline Martínez, conocida en redes sociales como Chamonic.

El intérprete también describió la importancia que tiene esa figura en su identidad artística y familiar. “Es como mi batiseñal. Está en todo lo que tiene que ver conmigo”, señaló al referirse al distintivo que acompaña distintos aspectos de su trayectoria.

La marca está relacionada con El Soyate, propiedad situada en Tayahua, Zacatecas, que Antonio Aguilar construyó durante la década de 1950 como homenaje a su esposa, Flor Silvestre. El lugar alberga una capilla familiar donde descansan los restos de ambos artistas.

El rancho también dispone de caballerizas y un lienzo charro, instalaciones relacionadas con la tradición ecuestre de la familia. Pepe Aguilar ha expresado su intención de transformar la propiedad en un museo que pueda recibir visitantes.

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La decisión de Nodal de llevar el emblema permanentemente en la piel se conoció en medio de una serie de apariciones públicas junto a sus familiares políticos. Durante un concierto celebrado en Aguascalientes por el Día de Muertos, los cantantes compartieron momentos que posteriormente circularon en redes sociales.

En esa presentación, Pepe Aguilar elogió públicamente el talento de su yerno. Nodal respondió destacando el significado que tiene para él formar parte de la familia y reconociendo la trayectoria de su suegro.

“Es un honor y es un orgullo pertenecer a la familia Aguilar. Más de 30 años reflejados en tu carrera; por más que digan, lloren y critiquen, este es tu público y aquí estamos los de a deveras esta noche”, manifestó Nodal ante los asistentes.

El intercambio incluyó un beso en la frente que Pepe le dio al cantante, gesto que provocó reacciones entre el público. Posteriormente, Nodal publicó un mensaje de agradecimiento dirigido al padre de su esposa.

“Gracias por todo, Pepe. No sólo me enseñaste lo bella e importante que es la familia, sino que también me abriste las puertas de tu casa y me diste una más. ¡Gracias por tanto!”, escribió.

El tatuaje aparece mientras circulan versiones sobre una supuesta crisis matrimonial entre Nodal y Ángela Aguilar, aunque ninguno ha confirmado una separación. Algunas interpretaciones surgieron después de que se difundieran imágenes de sus interacciones durante una presentación.

Por ahora, el cambio visible en la mano del cantante y sus declaraciones públicas documentan su cercanía con la familia Aguilar. El emblema que antes identificaba al ganado de El Soyate también forma parte de la imagen familiar y ahora figura entre los tatuajes de Nodal.