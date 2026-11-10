Alfalfa de 'Pequeños Traviesos' pide ayuda económica antes del nacimiento de su sexto hijo

El actor estadounidense Bug Hall, recordado por interpretar a Alfalfa en la película Pequeños traviesos, recurrió a una campaña de donaciones para afrontar gastos familiares antes del nacimiento de su sexto hijo. A sus 41 años, el exactor vive con su esposa y sus cinco hijos en una caravana instalada en una zona rural de Arkansas, lejos de la industria cinematográfica que lo hizo famoso durante su infancia.

La solicitud apareció el 5 de noviembre de 2026 en GoFundMe, bajo el nombre Helping the Hall-Barnetts Finish Before Baby Six. Hall explicó que necesita resolver varios compromisos económicos antes de recibir al nuevo integrante de la familia, en medio de los preparativos y de sus obligaciones cotidianas, cuyo nacimiento está previsto para las próximas semanas.

Entre los gastos mencionó un cobro inesperado por la conexión eléctrica, la compra de propano para mantener funcionando la caravana y el pago de facturas telefónicas pendientes. Según explicó, busca solucionar esas necesidades durante las dos semanas anteriores a la llegada del bebé.

En la descripción de la campaña, el intérprete manifestó: “Estamos todos encantados de estar donde estamos, e incluso estamos disfrutando de la vida rústica, pero falta menos de un mes para el sexto bebé, y realmente necesito ayuda para ultimar los detalles antes de su llegada”.

Hall también reconoció que su situación no es la única que requiere apoyo económico. “Los tiempos son difíciles. No merezco más ayuda que nadie, pero les pido, por caridad, que ayuden en lo que puedan”, escribió al solicitar colaboración de quienes conocieran su iniciativa.

La recaudación comenzó con una meta de 2.000 dólares, pero durante los primeros días superó los 10.000 dólares, una cantidad considerablemente mayor que la solicitada inicialmente. La campaña, sin embargo, también despertó cuestionamientos en redes sociales sobre las decisiones personales y laborales del antiguo actor infantil.

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Algunos usuarios le recomendaron buscar un “trabajo de verdad”. Frente a esos comentarios, Hall respondió que dedica su tiempo a construir una granja y a alimentar a su familia. Su respuesta puso nuevamente bajo atención el estilo de vida que eligió después de abandonar Hollywood.

Nacido el 4 de febrero de 1985 en Fort Worth, Texas, Brandon Bug Hall alcanzó notoriedad cuando interpretó a Alfalfa Switzer, el niño del característico mechón levantado, en la comedia Pequeños traviesos. El personaje permanece asociado a su trayectoria, aunque hace aproximadamente seis años decidió retirarse de la actuación.

En una entrevista publicada en enero de 2026, explicó que había realizado un “voto de pobreza” y renunciado al dinero obtenido durante su carrera. También se describió como un “católico radical”, expresiones con las que presentó sus convicciones y su decisión de llevar una vida austera.

Actualmente comparte una caravana con Jill Marie DeGroff, con quien se casó el 11 de febrero de 2017 en Encino, California. La vivienda familiar dispone de un pozo de agua y un generador, elementos relacionados con su proyecto de autosuficiencia en Arkansas.

La pareja tiene cuatro hijas y un hijo. Sus dos hijas mayores nacieron cuando todavía residían en Los Ángeles, mientras que el menor, Mark, llegó al mundo en septiembre de 2024. Ambos esperan ahora a su sexto bebé.

Hall y su esposa educan a los niños en casa. El exactor también ha manifestado que no contempla enviarlos a la universidad, porque considera innecesaria la educación formal.

La campaña expuso tanto las necesidades económicas inmediatas de la familia como las decisiones personales que marcaron su vida después de Pequeños traviesos.