Gabriela González llega a Puerto Rico para representar a Panamá en Miss Universo 2026

Con su mensaje sobre disciplina y propósito, Gabriela González presentó públicamente el comienzo de esta etapa.

La representante de Panamá en Miss Universo 2026, Gabriela Lineth González Del Valle, emprendió su viaje a Puerto Rico para incorporarse a la concentración oficial del certamen. La candidata, de 20 años, partió acompañada del respaldo de familiares y amigos, quienes acudieron al aeropuerto para despedirla antes de una de las etapas más importantes de su preparación.

Entre abrazos, fotografías y mensajes de aliento, la joven inició el recorrido hacia San Juan, ciudad que recibirá la gala final del concurso el próximo 24 de noviembre. Su salida marcó el comienzo de una agenda centrada en las actividades oficiales de Miss Universo, después de un periodo de preparación dedicado a fortalecer su desempeño ante el público y los evaluadores.

Uno de los detalles que llamó la atención durante la despedida fue su equipaje. Gabriela viajó con más de diez maletas, destinadas a transportar parte del vestuario, los accesorios y otros artículos que utilizará durante las diferentes jornadas de la competencia. La cantidad de piezas refleja las necesidades de presentación de una candidata que participará en diversos compromisos a lo largo de su estancia.

La representante panameña ha trabajado especialmente en pasarela, imagen y presentación bajo la asesoría del venezolano Luis Arguinzones. La selección de sus atuendos también ha ocupado un lugar central en esta fase, en la que cada aparición forma parte de la preparación para el certamen internacional.

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González, quien mide 1,83 metros, compartió su entusiasmo por el inicio de esta experiencia mediante un mensaje publicado el domingo 8 de noviembre. “Hoy comienza una nueva historia. Una historia de preparación, disciplina, propósito y pasión. Cada paso nos acerca a un mismo destino: Puerto Rico, rumbo a Miss Universe”, expresó.

Sus palabras estuvieron enfocadas en el trabajo realizado antes del viaje y en el significado de llegar a la sede del concurso como representante nacional. La publicación coincidió con su partida, una jornada en la que las muestras de afecto de su entorno acompañaron los preparativos finales.

La organización Miss Universe Panamá también difundió un mensaje dirigido a quienes siguen la participación de Gabriela. “Es momento de unir nuestras voces, vestirnos de orgullo y acompañar a Gabriela en este camino que apenas comienza”, señaló la entidad, que invitó a respaldar a la candidata durante su recorrido en Puerto Rico.

La edición de 2026 tendrá como escenario de su gala final el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ubicado en San Juan. Allí se celebrará el evento previsto para el 24 de noviembre, fecha hacia la que se orienta la preparación de González y de las demás participantes.

Antes de esa jornada, la panameña deberá incorporarse a la concentración oficial y cumplir las actividades programadas por el concurso. Su llegada a Puerto Rico representa, por tanto, el paso de los entrenamientos previos a la participación directa en la dinámica del certamen.

La preparación mencionada por la candidata abarca tanto su desenvolvimiento en pasarela como la imagen y las presentaciones previstas durante el concurso.

La despedida en el aeropuerto dejó imágenes de familiares y amigos que acudieron a expresarle apoyo. También puso de relieve la logística de un viaje en el que la preparación personal y el vestuario forman parte de las exigencias de la representación panameña.

Ahora, con el equipaje preparado y la concentración por delante, la candidata se dispone a participar en Miss Universo 2026, cuya final reunirá a las concursantes en la capital puertorriqueña.