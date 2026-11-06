Nicolas Cage respalda a Ryan Gosling como Ghost Rider y revela qué le dijo sobre su nueva película

Entre sus habilidades están la superfuerza, los látigos de fuego y Mirada de la Penitencia .

Nicolas Cage se pronunció sobre la elección de Ryan Gosling como protagonista de la próxima película de Ghost Rider y dejó claro que recibe con entusiasmo el relevo. El actor, que interpretó al motociclista sobrenatural en dos producciones, aseguró que mantiene comunicación con su sucesor y que desea ver su versión del personaje de Marvel.

Las declaraciones surgieron durante el estreno de Madden, su nueva película, cuando conversó con The Hollywood Reporter sobre el futuro cinematográfico de Johnny Blaze. Lejos de plantear una comparación entre ambas interpretaciones, Cage destacó la libertad creativa que tendrá Gosling para construir su propio Motorista Fantasma.

“Ryan va a hacer lo suyo con el personaje y espero con ansias verlo. Ryan sabe cómo me siento con respecto a él como actor; hemos tenido buenas conversaciones y mantenemos el contacto”, afirmó.

El intérprete también reveló el mensaje que le transmitió personalmente: “Estuve feliz por él, le deseé la mejor de las suertes en sus aventuras y espero ver la película”. Sus palabras confirman que ambos han conversado sobre el proyecto, aunque no anticipan una participación de Cage en la nueva entrega.

Cage dio vida a Johnny Blaze en Ghost Rider, estrenada en 2007, y regresó en Ghost Rider: Spirit of Vengeance, de 2012. El personaje es un acróbata de motocicletas que entrega su alma al diablo y termina convertido en un cazador de demonios, reconocible por su calavera envuelta en llamas.

Las dos películas, producidas para Sony, recaudaron conjuntamente más de 361 millones de dólares en todo el mundo. Sin embargo, recibieron críticas mayoritariamente desfavorables. Ahora, Marvel Studios prepara una nueva adaptación con Gosling al frente y una propuesta vinculada al Universo Cinematográfico de Marvel.

La incorporación del actor fue anunciada en julio por Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, durante la Comic-Con de San Diego. Gosling apareció en el escenario del Hall H y expresó su interés de larga data por asumir el personaje: “Como saben, este es un personaje que he querido interpretar por mucho tiempo”.

El proyecto comenzó a tomar forma durante el rodaje de Star Wars: Starfighter, donde Gosling trabajó con el director Shawn Levy. El cineasta se sumó a la iniciativa y también dirigirá la nueva película, cuyo guion estará a cargo de Jonathan Tropper. Los tres ya colaboraron en aquella producción de la saga galáctica.

Levy, responsable también de Deadpool & Wolverine, adelantó el horizonte del estreno con una frase dirigida al público: “Hermano, vamos a dar una vuelta. Nos vemos en 2028”. La fecha prevista para el lanzamiento de Ghost Rider es el 28 de julio de 2028.

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La elección de Gosling tiene una conexión particular con la primera adaptación: su pareja, Eva Mendes, interpretó a Roxane Simpson junto a Cage. La actriz manifestó su respaldo al nuevo protagonista, pero no existe confirmación de que vuelva a interpretar aquel papel.

Por otra parte, Connor Storrie, conocido por Heated Rivalry, se encuentra en conversaciones para incorporarse como antagonista. Su participación todavía no ha sido anunciada como definitiva.

Mientras avanza la preparación de la película, Cage promociona Madden, dirigida por David O. Russell, donde interpreta al referente del fútbol americano John Madden. La producción llegará a Prime Video el 18 de noviembre, después de un estreno limitado en salas.

Gosling, por su parte, debutará en el cine de superhéroes con una figura creada por Gary Friedrich y Mike Ploog, cuya primera aparición en los cómics ocurrió en 1972.