Hayden Christensen sorprende al contar cómo ayudó a un ladrón que lo reconoció como Anakin Skywalker

Mientras tanto, su relato en Los Ángeles ha puesto el foco en un encuentro inesperado que comenzó como un intento de robo y terminó con disculpas, ropa y una generosa oferta de ayuda.

Una visita inesperada a la vivienda de Hayden Christensen terminó de una manera poco habitual: el hombre que había entrado para robar reconoció al actor de Star Wars, se disculpó y devolvió sus pertenencias. Lejos de denunciarlo, el intérprete canadiense escuchó su situación y decidió ofrecerle ayuda para regresar a casa y buscar empleo.

La historia fue revelada el 30 de octubre de 2026 durante un panel de L.A. Comic Con, cuando Christensen respondió una pregunta del público sobre su experiencia más extraña con un admirador. El protagonista de Anakin Skywalker recordó un episodio ocurrido años atrás, sin precisar la fecha exacta del intento de robo.

Según explicó, se encontraba en la planta superior de su domicilio cuando escuchó que alguien abría la puerta principal y avanzaba por las escaleras. En lugar de pensar inmediatamente en un intruso, supuso que podía tratarse de un conocido o de una persona que había llegado para entregar algo.

“¿Es un repartidor?”, recordó haberse preguntado. La confusión desapareció cuando salió a comprobar qué ocurría y encontró a un desconocido cargando objetos de su propiedad. “Y miro y pienso: todas estas son mis cosas”, relató ante los asistentes al encuentro.

El hombre, al darse cuenta de quién estaba frente a él, cambió de actitud. Había reconocido al intérprete que dio vida al joven Jedi en las precuelas de La guerra de las galaxias. Entonces comenzó a pedir disculpas y a devolver las pertenencias que había recogido dentro de la vivienda.

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Christensen contó que decidió escuchar la explicación del desconocido. Este aseguró que atravesaba dificultades económicas y que necesitaba conseguir dinero para comprar un boleto de tren con el que pudiera regresar a su hogar. También dijo que no encontraba trabajo porque carecía de ropa adecuada para presentarse a entrevistas laborales.

Ante ese relato, el actor optó por una respuesta distinta a la que podría esperarse después de sorprender a alguien robando. Le entregó prendas de vestir y un par de zapatos, con la intención de que contara con ropa apropiada para buscar una oportunidad de empleo.

Además, le propuso llevarlo al día siguiente hasta la estación ferroviaria y pagar su pasaje. Sin embargo, según explicó Christensen, el hombre nunca regresó para aceptar el traslado ni la compra del billete. Tampoco se informó de otro encuentro entre ambos después de aquel episodio.

El intérprete cerró la anécdota con una advertencia expresada en tono humorístico: “Por favor, no intentes volver a robar mi casa. Tengo excelentes cámaras de seguridad”. Así dejó claro que, aunque había ayudado al desconocido, también había tomado medidas para proteger su vivienda.

La revelación llamó la atención por el contraste entre el intento de robo y la reacción de su protagonista. El episodio también mostró hasta qué punto el personaje de Anakin Skywalker sigue siendo reconocido por los seguidores de una franquicia que acompaña a Christensen desde hace más de dos décadas.

Su participación en la saga comenzó con Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones, estrenada en 2002, y continuó con La venganza de los Sith, en 2005. Años después retomó el papel en las series Obi-Wan Kenobi (2022) y Ahsoka (2023), ambas disponibles en Disney+.

El actor también tiene previsto regresar en la segunda temporada de Ahsoka, cuyo estreno está programado para el 20 de enero de 2027.