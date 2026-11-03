Ariana Grande y Ricky Alvarez se muestran apasionados en la maratón de Nueva York

La combinación de las fotografías personales y el video de la iniciativa permitió conocer dos momentos distintos de una misma salida: su cercanía afectiva y su participación espontánea.

Ariana Grande volvió a compartir momentos de su vida sentimental con sus seguidores después de aparecer junto a Ricky Alvarez durante la Maratón de Nueva York. La cantante y el bailarín fueron vistos animando a los corredores en Manhattan y, poco después, protagonizaron una publicación de Instagram con abrazos y un beso en la frente que llamó la atención en redes sociales.

Las fotografías difundidas el lunes 2 de noviembre mostraron una faceta cercana de la pareja. En una imagen, Grande aparece abrazando a Alvarez mientras él la sostiene por la cintura. En otra, la artista le da un beso en la frente. Las postales llegaron después de que ambos fueran reconocidos entre los espectadores de la competencia deportiva.

El carrusel de Instagram no estuvo dedicado exclusivamente a la relación. También incluyó autorretratos, imágenes de las mascotas de la cantante y una fotografía en la que mostró su nuevo corte de cabello. Grande acompañó la publicación con un corazón, sin añadir una explicación extensa sobre las escenas compartidas.

Entre quienes reaccionaron figuraron Rachel Zegler, Michelle Visage, Jeff Goldblum y Frankie Grande, hermano de la intérprete. La aparición de Alvarez en las fotografías adquirió especial relevancia porque ambos habían retomado su vínculo sentimental, según la información difundida sobre la pareja.

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Antes de esas imágenes, los dos participaron en un encuentro inesperado durante la maratón. Ella Schweiger, creadora de la serie digital Ella’s Envelope, se acercó a ellos con una propuesta: reunir mensajes de ánimo escritos por espectadores y entregarlos a quienes estaban participando en la carrera.

La creadora de contenido encontró a Grande y Alvarez observando el recorrido desde la acera. La cantante llevaba una mascarilla cuando Schweiger les preguntó si podían colaborar. Alvarez escuchó la explicación y Grande aceptó escribir una nota para uno de los corredores.

“¡Claro! Sí, qué lindo”, respondió la artista antes de tomar el portapapeles. También añadió: “Sí, ¿por qué no?”. Su mensaje fue breve: “¡Lo lograste!”. Junto a esas palabras dibujó corazones y firmó con los nombres de ambos: “Ari + Ricky”.

La sorpresa continuó cuando Schweiger entregó uno de los sobres con mensajes a una participante. Al leer la nota, la corredora descubrió que estaba firmada por la cantante y el bailarín. Entonces contó que había escuchado una canción de Grande cerca de la milla 24 y que esa música la había ayudado a superar una de las partes más difíciles de la carrera.

El gesto quedó registrado en un video compartido por Schweiger, quien también manifestó su emoción al reconocer a la intérprete entre las personas que aceptaron participar. Así, la presencia de la pareja en el evento trascendió las fotografías románticas y quedó vinculada con una iniciativa dirigida a los deportistas.

La aparición pública ocurrió mientras Grande mantiene una pausa en determinados compromisos y apariciones, después de recibir una intensa atención mediática durante el lanzamiento de su álbum Petal. Su equipo había confirmado ese descanso, y la cantante explicó que necesitaba establecer límites, sin atribuir la decisión a sus seguidores ni a la experiencia de su gira.

La artista también tiene previsto aparecer junto a Ben Stiller y Robert De Niro en la comedia Focker-in-Law, cuyo estreno está anunciado para el 25 de noviembre. Mientras tanto, las imágenes de Nueva York muestran un momento compartido con Alvarez, entre muestras de cariño y mensajes de apoyo a los participantes de la maratón.