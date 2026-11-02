Sandra Sandoval estrena pollera y muestra su transformación para recibir el Mes de la Patria

De esta manera, Sandra Sandoval inició el Mes de la Patria 2026 con una propuesta audiovisual que tuvo como protagonistas su voz, su preparación y una prenda tradicional vinculada con la historia y la cultura de Panamá.

La cantante panameña Sandra Sandoval dio la bienvenida al Mes de la Patria con una publicación en Instagram que reunió música, maquillaje y tradición. La artista compartió un video en el que mostró paso a paso cómo se preparó para lucir una nueva pollera panameña, una de las expresiones más representativas de la identidad cultural del país.

El contenido permitió observar una faceta cotidiana de la intérprete, quien comenzó su preparación frente a la cámara mientras se maquillaba y cantaba. A medida que avanzaba el video, fue mostrando las diferentes etapas de su arreglo personal, hasta completar su transformación con el traje típico que eligió para celebrar el inicio de noviembre.

La publicación estuvo centrada en el proceso previo a vestir la pollera, el traje típico de Panamá. En esta ocasión, "La gallina fina" no se limitó a presentar el resultado final, sino que compartió con sus seguidores parte de la preparación que acompaña una aparición con vestuario tradicional.

El estreno de su pollera coincidió con una de las temporadas más significativas del calendario nacional. Durante noviembre, Panamá conmemora acontecimientos históricos relacionados con su independencia y la consolidación de su identidad como nación. Estas fechas son conocidas colectivamente como el Mes de la Patria, un periodo caracterizado por actividades cívicas, desfiles, música y expresiones culturales.

Las celebraciones comienzan el 3 de noviembre, cuando se recuerda la separación de Panamá de Colombia, ocurrida en 1903. El 4 de noviembre, Día de los Símbolos Patrios, está dedicado a los emblemas nacionales, mientras que el 5 de noviembre se conmemora la consolidación del movimiento separatista en Colón.

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El calendario continúa el 10 de noviembre con el Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos, acontecimiento de 1821 que antecedió a la ruptura del territorio panameño con España. Finalmente, el 28 de noviembre se celebra la independencia de Panamá de España, proclamada también en 1821.

Estas conmemoraciones convierten las primeras semanas de noviembre en un escenario para destacar las tradiciones del país. Los atuendos típicos adquieren especial protagonismo en actos escolares, presentaciones artísticas y actividades culturales, donde la pollera se mantiene como uno de los símbolos más reconocibles del patrimonio panameño.

La pollera se distingue por su elaboración artesanal y por la diversidad de técnicas, diseños y accesorios que forman parte de sus distintas modalidades. Dependiendo del estilo, puede incorporar bordados, labores textiles, encajes, joyería tradicional y adornos para el cabello, elementos que reflejan conocimientos transmitidos entre generaciones.

En el caso de Sandra Sandoval, su vínculo con la música típica también ha estado asociado con la difusión de las costumbres nacionales. Junto con su hermano, Samy Sandoval, ha desarrollado una trayectoria musical ligada a los ritmos populares panameños, especialmente a través de sus interpretaciones y presentaciones.

Por eso, su elección de comenzar noviembre luciendo una nueva pollera conecta su actividad artística con las celebraciones patrióticas. El video reúne dos elementos habituales en su presencia pública: el canto y las manifestaciones culturales que forman parte de su identidad como intérprete.

La publicación también muestra cómo las redes sociales pueden servir para compartir expresiones del folclore panameño durante las Fiestas Patrias. Al enseñar su maquillaje y posteriormente lucir su nueva pollera, la cantante incorporó la preparación personal a una celebración que trasciende los actos oficiales.