Un perrito convertido en ratón pizzero conquista en redes sociales

Su apariencia hace un guiño a una de las escenas virales más recordadas de la ciudad: la de una rata que fue captada mientras se llevaba una porción de pizza por las escaleras del metro de Nueva York.

Las calles de Nueva York tuvieron un protagonista inesperado durante Halloween: un pequeño perro que salió a recorrer la ciudad vestido como un ratoncito, con enormes orejas rosadas y una porción de pizza incorporada a su atuendo. La combinación, tan reconocible como divertida, llamó la atención de quienes lo encontraron y convirtió al animal en una de las imágenes más comentadas de la celebración en redes sociales.

El disfraz no fue una elección al azar. Su apariencia hace un guiño a una de las escenas virales más recordadas de la ciudad: la de una rata que fue captada mientras se llevaba una porción de pizza por las escaleras del metro de Nueva York. Aquel episodio se convirtió en una referencia de la cultura popular neoyorquina y, en esta ocasión, inspiró una versión mucho más amable y peluda.

La publicación compartida por Hershey & Jill recuperó ese momento con una interpretación pensada para Halloween. En lugar del roedor que sorprendió a los usuarios en el transporte público, el homenaje tuvo como protagonista a un perro caracterizado con orejas grandes y rosadas, además de la emblemática tajada de pizza. El resultado despertó miles de reacciones y comentarios entre quienes celebraron la creatividad del atuendo.

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Sin embargo, detrás de las fotografías y los comentarios que generan este tipo de atuendos también hay una pregunta importante para quienes incluyen a sus animales de compañía en las celebraciones: ¿es seguro disfrazarlos? Las recomendaciones veterinarias señalan que la diversión debe estar subordinada al bienestar animal. Un traje puede utilizarse durante un periodo breve siempre que el animal lo tolere y que la prenda no interfiera con sus funciones básicas.

La American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) aconseja no vestir a perros y gatos, a menos que se tenga certeza de que disfrutan la experiencia. Si se decide probar un disfraz, este no debe dificultar la respiración, la visión, los movimientos ni la posibilidad de ladrar o maullar. También es importante comprobar que la mascota pueda sentarse, acostarse, caminar y subir escalones con naturalidad.

Antes de salir a la calle o tomar fotografías, conviene revisar que el atuendo no tenga piezas pequeñas que puedan desprenderse y terminar en la boca de la mascota. Botones, cintas, campanas y adornos pueden representar un riesgo si el animal los muerde o los traga. Las capuchas o máscaras que presionan la cara, las correas elásticas ajustadas y las telas que provocan calor o irritación también requieren precaución.

La reacción del perro es una guía fundamental. Jadeos, lamidos de labios, intentos de quitarse la ropa, orejas hacia atrás, postura encogida, inquietud o inmovilidad pueden indicar incomodidad. Si aparecen estas señales, lo adecuado es retirar el disfraz y no obligarlo a continuar. Los animales tampoco deben quedarse sin supervisión mientras llevan accesorios o prendas.

Las precauciones deben ser mayores en perros de cara achatada, como los pugs, que pueden tener dificultades respiratorias, así como en mascotas mayores, convalecientes o que presentan ansiedad. Para quienes no toleran la ropa, la ASPCA plantea prescindir del disfraz o elegir un pañuelo temático que no limite sus movimientos.

Así, el ratoncito pizzero que recorrió Nueva York se convirtió en una estampa llamativa de Halloween y en un guiño a una historia viral de la ciudad. Su atuendo recuerda que la creatividad puede formar parte de la celebración, siempre que la comodidad y la seguridad del animal estén primero.