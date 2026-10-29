Demi Lovato tranquiliza a sus fans tras acudir al hospital por una posible reacción alérgica

Hasta el momento, no se ha confirmado si la reacción estuvo relacionada con la fruta de la pasión , el sushi o algún otro elemento.

Demi Lovato preocupó a sus seguidores al publicar una imagen desde un hospital, con una vía intravenosa en el brazo y una pulsera médica en la muñeca. La fotografía apareció en sus historias de Instagram y fue eliminada poco después. Más tarde, la cantante ofreció una breve actualización para tranquilizar al público y comunicar que se encontraba bien.

En la fotografía, la artista bromeó sobre lo que pudo haber desencadenado el malestar. “¡Así que ahora soy alérgica a la fruta de la pasión o al sushi!”, escribió. Aunque el mensaje no confirmó cuál de esos alimentos estaría relacionado con la reacción, sí dio a entender que Lovato buscaba una explicación para lo ocurrido. La cantante no compartió públicamente detalles clínicos ni precisó cuál fue el diagnóstico que recibió durante la visita médica.

Te puede interesar: Muere Roxana Amed a los 63 años: la voz argentina que llevó el jazz y el rock a escenarios internacionales

Te puede interesar: Amanda Bynes prepara su regreso musical con 'Trap House' tras años alejada de Hollywood

Tras eliminar la primera historia, publicó otro mensaje mucho más breve: “estoy bien”. Esa actualización contribuyó a aliviar la inquietud de sus admiradores, que habían reaccionado a la imagen hospitalaria y comenzaron a preguntar por su evolución. La información disponible indica que la visita fue corta y que recibió el alta poco después de acudir para que evaluaran la reacción.

Hasta el momento, no se ha confirmado si la reacción estuvo relacionada con la fruta de la pasión, el sushi o algún otro elemento. Lovato lo planteó en tono de broma y no comunicó un diagnóstico específico. Por ello, no puede afirmarse que tenga una alergia confirmada a ninguno de esos alimentos.

La noticia se conoció el 28 de octubre y tuvo una rápida repercusión entre quienes siguen la trayectoria de la intérprete de “Sorry Not Sorry” y “Cool for the Summer”. Las imágenes publicadas por figuras conocidas suelen atraer atención inmediata, especialmente cuando muestran una estancia médica. En este caso, la posterior aclaración de Lovato fue la señal más directa de su parte sobre cómo se encontraba después del episodio.

El percance llega en una etapa activa para la cantante. Días antes había recordado el primer aniversario de su noveno álbum de estudio, “It’s Not That Deep”, publicado el 24 de octubre de 2025. Lovato celebró la fecha con un mensaje en redes sociales en el que describió el proyecto como una experiencia importante para su vida creativa y personal durante el último año.

La artista también destacó que ese periodo coincidió con cambios en su vida privada, incluido su primer año de matrimonio con el músico Jutes, cuyo nombre real es Jordan Lutes. La pareja se casó en mayo de 2025. En su balance del aniversario, Lovato mencionó la posibilidad de expresarse creativamente de nuevas maneras y recordó los momentos de baile y diversión compartidos con las personas que la rodean.

Lovato ha hablado en años recientes de la importancia de su bienestar personal y de construir una vida más estable. En esta ocasión, no vinculó la visita al hospital con ningún antecedente médico ni ofreció más explicaciones sobre los síntomas que presentó. Tampoco se reportaron, en la información disponible, nuevas complicaciones luego de que abandonara el centro sanitario.

La actualización de Lovato no incluyó detalles sobre su recuperación, tratamiento ni posibles restricciones alimentarias. Lo confirmado es que acudió al hospital para que revisaran una reacción, recibió el alta y después aseguró a sus seguidores que estaba bien. La causa exacta permanece sin aclarar y la cantante no anunció nuevas complicaciones. La publicación tampoco precisó qué síntomas presentó, cuánto tiempo permaneció bajo observación ni si recibió algún tratamiento, por lo que esos detalles permanecen desconocidos.