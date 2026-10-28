Muere Roxana Amed a los 63 años: la voz argentina que llevó el jazz y el rock a escenarios internacionales

Su partida deja una obra que conectó tradiciones musicales, poesía y experimentación, además de un legado artístico y pedagógico que sus colegas, alumnos y seguidores buscarán mantener vivo.

La música argentina está de luto tras la muerte de Roxana Amed, cantante, compositora, productora y educadora que falleció el domingo 25 de octubre de 2026, a los 63 años, mientras atravesaba una enfermedad. La noticia fue difundida por Sony Music Argentina y generó mensajes de despedida de colegas, estudiantes y admiradores que reconocieron su aporte al jazz contemporáneo y su capacidad para unir distintos géneros con las raíces culturales de su país.

Su esposo, el músico Daniel Arano, compartió un mensaje que reflejó el dolor por la pérdida y la importancia de la artista en su vida. “Despido hoy a mi mejor mitad. La más brillante, la más profunda, la más noble, sincera y apasionada, la de una entereza inquebrantable, de una generosidad infinita. Al amor de mi vida, la voz de mi corazón. Una artista única que amó a la música, a sus colegas músicos, educadores y a sus queridos alumnos. Roxana, amor mío, no te voy a olvidar mientras viva y haré lo imposible para continuar con tu legado. Cambiaste mi mundo… y el de muchos. Como ella decía: Por más y mejor música. Siempre.”

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Nacida el 5 de octubre de 1963 en Buenos Aires y criada en Ramos Mejía, Roxana Amed comenzó su formación musical cuando tenía apenas cuatro años, al estudiar piano. Creció en una familia alejada del ambiente artístico, pero encontró desde pequeña una conexión con la música popular argentina. Durante su infancia escuchó folclore junto a su padre y, en la adolescencia, descubrió el jazz a través de intérpretes como Sarah Vaughan, cuya influencia marcó el rumbo de su carrera.

Amed desarrolló una propuesta artística propia al combinar jazz, folclore sudamericano, rock argentino y poesía. Su trabajo se apartó de las fórmulas convencionales y buscó reinterpretar canciones y sonidos desde una perspectiva personal. Esa exploración le permitió construir una trayectoria reconocida dentro y fuera de Argentina, con presentaciones internacionales y colaboraciones con músicos de distintas generaciones.

Uno de los momentos decisivos de su discografía llegó en 2004 con Limbo, su primer álbum, producido junto a Pedro Aznar. Ambos volvieron a trabajar en Entremundos, publicado en 2006, una producción que contribuyó a consolidar su identidad musical. Más adelante, Amed amplió sus búsquedas con proyectos como Cinemateca Finlandesa, junto al pianista Adrián Iaies, y Los trabajos y las noches, inspirado en la poesía de Alejandra Pizarnik.

Su carrera también estuvo vinculada con la composición de canciones para otros intérpretes. Participó en la creación de “La última noche”, uno de los temas asociados con Diego Torres, y escribió “Lucía” para Luciano Pereyra. Además, colaboró con artistas como Sandra Mihanovich y Los Tekis, mientras desarrollaba su propio repertorio y exploraba nuevas formas de expresión musical.

Entre sus principales reconocimientos figuran dos Premios Gardel y nominaciones a los Latin Grammy por sus álbumes Ontology y Unánime. En 2025 recibió el Diploma al Mérito de la Fundación Konex en la categoría de solista de jazz, una distinción que reconoció su aporte a la música popular argentina.

Ese mismo año presentó Todos los fuegos, un álbum en el que llevó al lenguaje del jazz canciones emblemáticas del rock nacional de autores como Charly García, Luis Alberto Spinetta, Fito Páez y Gustavo Cerati. El proyecto reflejó su interés por revisar el repertorio argentino sin abandonar la libertad creativa que definió su obra.

En 2013, Amed se instaló en Estados Unidos junto a su familia. Desde entonces, continuó su carrera internacional y fortaleció su actividad académica en Miami, donde se desempeñó como docente de la Universidad de Miami y contribuyó a la formación de nuevas generaciones de músicos.

La causa oficial de su fallecimiento no había sido comunicada públicamente.