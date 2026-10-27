Lewis Hamilton conquista a los hijos de Kim Kardashian con un regalo: el cachorro Halo

La relación entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian parece consolidarse también en el terreno familiar. El piloto británico reveló que les hizo un regalo especial a North, Saint, Chicago y Psalm, los cuatro hijos de la empresaria, con quienes disfruta pasar tiempo fuera de los circuitos de Fórmula 1. Se trata de Halo, un cachorro de golden retriever que ya forma parte de la vida cotidiana de la familia y que ha aparecido en publicaciones de ambos.

Hamilton compartió el detalle durante una conversación con aficionados, en la que habló de la cercanía que ha desarrollado con los niños. “Mis sobrinos siempre me han dado mucha felicidad. Me encanta pasar tiempo con los hijos de mi novia”, comentó. El siete veces campeón mundial añadió: “Ella tiene cuatro, así que tengo la oportunidad de jugar con ellos”. Después reveló el obsequio que les dio este año: “Este año les regalé un perro, así que el pequeño Halo es un nuevo miembro de esa familia”.

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La revelación se produjo durante una actividad con aficionados en el marco del Gran Premio de Estados Unidos, celebrado en Austin, Texas. Allí, Hamilton se apartó por un momento de las preguntas deportivas para hablar de la familia y de una experiencia cotidiana que disfruta fuera del automovilismo. La respuesta ofreció una referencia directa al papel que empieza a asumir junto a Kardashian y los niños. Hasta entonces, buena parte de la información sobre su cercanía procedía de apariciones y publicaciones en redes sociales.

La declaración ofreció una mirada inusual a la vida personal del piloto, quien suele mantener un perfil reservado. Sus palabras mostraron que el vínculo con Kardashian también incluye momentos con los hijos que ella tuvo con el rapero Kanye West.

Halo es un golden retriever y su llegada tiene un significado especial para Hamilton. El corredor perdió el año pasado a Roscoe, su querido bulldog, que solía acompañarlo en los paddocks y ocupaba un lugar importante en su vida. La llegada del nuevo cachorro le permite disfrutar otra vez de la compañía de un animal y compartir esa experiencia con los niños de Kardashian.

Halo ya era conocido por los seguidores de ambos. En julio, Kardashian publicó fotografías del perro durante unas vacaciones junto a un lago. Las imágenes mostraban al cachorro durante el descanso familiar. Más adelante, en septiembre, Hamilton también compartió videos en los que aparecía jugando con Halo y disfrutando del tiempo que pasaban juntos.

El gesto coincide con una etapa en la que la relación entre Kardashian y Hamilton se ha hecho más visible. Los rumores comenzaron a circular a comienzos de 2026, cuando ambos fueron vistos en distintos encuentros sociales. Después llegaron publicaciones en redes que hicieron más evidente su vínculo. Una de las primeras muestras públicas del piloto fue un video de TikTok en el que aparecía con Kardashian en una pista y a bordo de un automóvil de carreras.

Poco después, Kardashian compartió fotografías que apuntaban a que habían estado juntos en el festival Coachella. Con el paso de las semanas, Hamilton empezó a aparecer en las publicaciones de la empresaria y la pareja mostró más momentos compartidos.

Con Halo ya presente en las redes de ambos, el cachorro se ha convertido en un símbolo visible de esa integración familiar. Hamilton habló espontáneamente de la alegría que le produce compartir tiempo con los hijos de su novia y presentó al perro como un nuevo integrante del hogar.