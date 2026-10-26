Aleks Syntek afirma que iba a ser encerrado en una clínica de salud mental

Por ahora, su mensaje público se concentra en afirmar que se siente recuperado y que prepara nueva música mientras organiza los detalles de esa conversación.

Aleks Syntek aseguró que logró recuperarse en poco más de un mes de un episodio que describió como un brote psicótico, cuyo momento más crítico, según relató, ocurrió durante el concierto que ofreció el 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, en México. El cantante atribuyó aquella crisis a una combinación de ansiedad, ira y hartazgo, y adelantó que hablará con más detalle de lo sucedido en una entrevista que publicará en su canal de YouTube.

En un video compartido en Instagram, el intérprete contó que los médicos le plantearon un tratamiento que implicaba permanecer internado durante medio año. “Y los médicos decidieron que lo único que podían hacer por mí era encerrarme en una clínica por seis meses… encerrarme en una clínica de salud mental”, afirmó. Syntek dijo que no estuvo de acuerdo con esa alternativa y resumió su reacción con otra frase: “Me parecía una locura”.

El músico, que aplazó su gira por Gran Bretaña tras recibir el diagnóstico, explicó que buscó una opción distinta y terminó contactando a Fernando Núñez, conocido por un video viral sobre la venta de cigarrillos por unidad. Según Syntek, le hablaron de un psicólogo con una trayectoria poco convencional, cuya popularidad en redes comenzó con una anécdota que circuló ampliamente.

Te puede interesar: Clayface abre una nueva etapa para el universo DC confirmando que Batman sigue activo

Te puede interesar: Selma Blair confiesa que recurrió al alcohol para aliviar el dolor de la esclerosis múltiple

“Me dijeron que es un psicólogo que ha ayudado a mucha gente en situación casi terminal pero que ha estado en la cárcel n cantidad de veces, y que se hizo famoso por un meme de cigarros sueltos… de véndeme un cigarro suelto”, relató el cantante al presentar la historia. La referencia corresponde a Núñez, quien se describe como experto en adicciones y se volvió viral por narrar un episodio que terminó con su detención.

En el fragmento difundido en internet, Núñez cuenta que entró a una tienda para pedir un cigarro suelto, pero el tendero le respondió que no vendía unidades. Él insistió: “No vendes cigarros sueltos, pero véndeme un cirgarro suelto”. La conversación continuó hasta que pidió cinco cajetillas y, cuando se las entregaron, dijo que no pagaría. De acuerdo con el relato, se llevó los paquetes, fue detenido y terminó en prisión por segunda vez.

Syntek recurrió a Núñez en lugar de aceptar el ingreso clínico que, según su versión, le habían recomendado los médicos. Ahora afirma que se encuentra recuperado y dispuesto a compartir públicamente lo que vivió. “Ahora estoy sano”, aseguró en el video con el que anunció la próxima entrevista.

El cantante también señaló que retomó sus actividades musicales y que trabaja en un nuevo disco. La conversación que prepara para YouTube, prevista para el lunes siguiente a la publicación del anuncio, buscará explicar qué decisiones tomó durante las semanas posteriores a la crisis y por qué decidió seguir una vía diferente a la hospitalización prolongada.

El episodio que mencionó se produjo durante una presentación por las celebraciones del Grito de Independencia, cuando Syntek protagonizó una intervención que generó comentarios y preocupación entre parte del público. Después de aquella actuación, la discusión sobre su estado emocional se amplificó en redes sociales y medios de entretenimiento. El artista ha presentado su experiencia como una crisis relacionada con ansiedad, ira y agotamiento, aunque el relato difundido en el video no aporta detalles clínicos adicionales ni una evaluación independiente de su evolución.

La cancelación temporal de compromisos internacionales fue una de las consecuencias profesionales de su diagnóstico. En esta nueva aparición, Syntek no anunció fechas concretas para reanudar la gira europea, pero sí comunicó que está grabando música y que quiere hablar abiertamente sobre lo ocurrido. Su decisión de acudir a Fernando Núñez, figura reconocida por el meme del cigarro suelto, se convirtió así en el centro de la historia que promete desarrollar en su próximo video.

La entrevista permitirá conocer la versión más amplia del cantante sobre el proceso que atravesó y las razones que lo llevaron a rechazar la internación que, según contó, le habían propuesto los médicos.