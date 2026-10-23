Selma Blair confiesa que recurrió al alcohol para aliviar el dolor de la esclerosis múltiple

Su testimonio expone las dificultades personales que acompañaron sus síntomas en privado y su decisión de evitar nuevamente el consumo.

La actriz estadounidense Selma Blair habló sobre su relación con el alcohol y reveló que desde muy joven lo utilizó para intentar sobrellevar dolores de cabeza, ansiedad y dolor neuropático. La confesión apareció en una entrevista con Jenny McCarthy, publicada esta semana en el pódcast The Jenny McCarthy Wahlberg Show. Blair, de 54 años, explicó que también recurría a las bebidas alcohólicas para conciliar el sueño, aunque ahora reconoce que no eran una solución.

Te puede interesar: RBD: Estefanía Villarreal revela que un proceso penal por un delito la llevó a publicar un mensaje alarmante

Te puede interesar: Roban cartas coleccionables de Pokémon y deportes valoradas en casi un millón de dólares

La protagonista de Cruel Intentions recordó que empezó a utilizar alcohol a una edad temprana. “Es increíble la cantidad de veces que he recurrido al alcohol, incluso siendo muy joven. Lo usaba para los dolores de cabeza, para calmarme. Después me di cuenta de que era lo único que me quitaba el dolor nervioso”, explicó. La actriz hizo público en 2018 que padecía esclerosis múltiple, una enfermedad neurológica crónica que afecta el sistema nervioso central y puede provocar dolor, fatiga y dificultades de movilidad.

Blair relató que el alivio inicial podía llevarla a consumir cantidades mayores, sin resolver el problema que intentaba controlar. “Una copa no es suficiente. Dos copas no son lo ideal. Tres son mejor. Cuatro son horribles”, resumió al describir cómo cambiaba su experiencia a medida que aumentaba el consumo. También recordó que recurría al alcohol para dormir, aunque los efectos posteriores empeoraban su bienestar.

“Cuando estás deprimida, esa nunca va a ser una buena solución y yo siempre me sentía cansada y deprimida, y eso era horrible. Sigo siendo un ser humano, pero reconozco que el alcohol no es una buena medicina para mí”, afirmó. Sus palabras reflejan una conclusión personal sobre un hábito que utilizó durante años para intentar manejar el dolor físico y el malestar emocional.

“No llevo un estilo de vida completamente sobrio con Alcohólicos Anónimos, pero beber, no, eso no lo puedo hacer. Ojalá pudiera ser alguien que, con dos copas de vino, fuera coqueta y divertida, y supiera escuchar mejor”, compartió.

La publicación del episodio coincidió con la atención mediática que recibió Blair tras un incidente ocurrido el 11 de octubre durante un vuelo de Delta Airlines de Los Ángeles a Nueva York. Sin embargo, la entrevista se había grabado antes de ese episodio. McCarthy aclaró la cronología al compartir un fragmento de la conversación para evitar que las declaraciones sobre el alcohol se interpretaran como una explicación directa de lo ocurrido en el avión.

Tras el incidente, Blair fue acusada de dos cargos de agresión en segundo grado por presuntos hechos posteriores al aterrizaje y se declaró inocente. Su abogado sostuvo que había omitido varias dosis de un medicamento para controlar síntomas neurológicos y que también se había golpeado la cabeza durante el vuelo. Un portavoz de la actriz describió lo ocurrido como una emergencia médica y negó que hubiera intentado abrir la puerta del avión o que pretendiera hacer daño a alguien. El caso sigue su curso judicial.

Blair también habló sobre su tratamiento y señaló que continúa tomando antidepresivos. Dijo que le genera temor pensar en dejar la medicación, incluso cuando se trata de una dosis baja. Además, explicó que fue diagnosticada con afecto pseudobulbar, una condición neurológica que puede provocar episodios involuntarios de risa o llanto que no necesariamente reflejan las emociones de la persona.

En esta ocasión, describió cómo buscó alivio a través del alcohol y por qué considera que no es una respuesta adecuada para ella.