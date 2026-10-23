Clayface abre una nueva etapa para el universo DC confirmando que Batman sigue activo

La película permitirá conocer una parte más sombría de la ciudad mientras mantiene abierta la expectativa por la futura presentación del Caballero Oscuro .

La película Clayface se estrenará el 23 de octubre de 2026 y llegará a las salas como la primera producción de acción real ambientada en Gotham dentro del nuevo Universo DC (DCU). Peter Safran, codirector de DC Studios, confirmó que Batman existe y continúa activo durante los acontecimientos del filme, aunque evitó precisar qué está haciendo el vigilante mientras se desarrolla la historia centrada en uno de los villanos más inquietantes de la ciudad.

Para los seguidores, la confirmación alimenta la expectativa, aunque no confirma un cameo de Batman ni una aparición física. La cinta pertenece al canon del nuevo DCU.

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En una entrevista con Collider, Safran explicó que no se ha definido públicamente el papel concreto del superhéroe durante la trama. “En realidad no hemos hablado sobre lo que él hace durante los acontecimientos relacionados con ‘Clayface’”, dijo. A continuación, confirmó su existencia en ese contexto: “Pero Batman está por ahí. Esta es la presentación de Gotham en acción real. Mostramos una silueta de Batman en ‘Creature Commandos’, así que ya saben que anda por ahí, pero, para nosotros, este es el primer paso en el mundo de Gotham”.

La referencia importa porque el nuevo DCU está construyendo gradualmente su versión de la ciudad y de sus figuras más conocidas. En el sexto episodio de la serie animada Creature Commandos, Batman apareció como una silueta sobre un edificio mientras observaba el club del Pingüino. Esa escena fue la primera representación visual del personaje dentro de esta continuidad, aunque todavía no se conoce qué actor lo interpretará en una película de acción real.

Antes de Clayface, otra producción del universo había mencionado al vigilante de Gotham. En la serie Linternas, Hal Jordan hace referencia al “murciélago de Gotham”, un guiño verbal que amplió las señales de que el héroe ya forma parte del mundo compartido. Sin embargo, DC no ha revelado cuándo se presentará oficialmente a su Batman ni cuál será la historia elegida para llevarlo a la pantalla.

Clayface se plantea como una película de terror centrada en el personaje conocido como Cara de Barro, tradicionalmente asociado con los enemigos de Batman. Su atmósfera oscura puede recordar la interpretación de Gotham desarrollada por Matt Reeves y Robert Pattinson, pero la cinta pertenece al canon del DCU y no al universo independiente de The Batman. La distinción resulta importante para quienes siguen las distintas continuidades cinematográficas de DC.

El estreno del filme será el 23 de octubre y está previsto que cierre la lista de producciones del DCU que llegarán al público durante 2026. Antes se estrenaron Supergirl y la serie Linternas, que contribuyen a establecer los personajes y espacios de esta nueva etapa. La presencia de Batman en el trasfondo de Clayface no significa que vaya a intervenir directamente en la historia, pero confirma que Gotham no está desprotegida dentro de ese mundo.

Por ahora, el equipo creativo mantiene en reserva los detalles de la trama. Safran confirmó que Batman está activo, pero no reveló dónde se encuentra ni si aparecerá en pantalla. La declaración funciona como una pista sobre la continuidad, no como confirmación de un cameo.

Así, Clayface representa un paso importante para el nuevo universo de DC: introduce Gotham a través de una historia de terror y confirma que Batman existe en ese entorno, aunque su llegada al cine de acción real todavía esté pendiente.