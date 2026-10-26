Patricia De León recibe el reconocimiento Faro Panamá 2026 por su proyección internacional

La actriz y modelo panameña Patricia de León recibió el Reconocimiento Faro Panamá 2026 durante la gala de la décima edición de TalenPro, celebrada el domingo 25 de octubre en la Arena Roberto Durán, en Ciudad de Panamá. La distinción destacó su proyección internacional y una trayectoria que la ha llevado a trabajar en el modelaje y la actuación, con participaciones en producciones de cine y televisión que acercaron su trabajo a nuevas audiencias.

El reconocimiento fue anunciado por TalenPro en sus plataformas digitales, donde se resaltaron tres cualidades asociadas con el recorrido de la artista: talento, disciplina y determinación. La publicación acompañó el anuncio con un retrato de De León y un mensaje que conectó su carrera con la representación de Panamá fuera de sus fronteras. La imagen, difundida antes de la gala, la presentó como una de las figuras homenajeadas en el aniversario de la iniciativa.

Te puede interesar: Clayface abre una nueva etapa para el universo DC confirmando que Batman sigue activo

Te puede interesar: Selma Blair confiesa que recurrió al alcohol para aliviar el dolor de la esclerosis múltiple

TalenPro destacó que De León ha construido una trayectoria internacional en el modelaje y la interpretación. Su trabajo en distintos proyectos audiovisuales ha acercado su talento a nuevas audiencias y ha contribuido a dar visibilidad a artistas panameños fuera del país.

El Faro Panamá forma parte de los homenajes especiales de TalenPro, concurso creado por la cantautora Erika Ender a través de la Fundación Puertas Abiertas. En su décimo aniversario, la iniciativa unió las competencias artísticas estudiantiles con una gala para reconocer trayectorias destacadas. También fueron distinguidos el compositor Manuel Alejandro, el cantante Emmanuel y el artista puertorriqueño Guaynaa.

La gala reunió a representantes del ámbito cultural y artístico. Los finalistas compitieron en mejor audiovisual, mejor grupo de baile, mejor canción y mejor intérprete. La presencia de De León vinculó el talento juvenil del certamen con una carrera que ha trascendido el mercado panameño y mostró cómo la vocación artística puede acompañarse de compromiso comunitario.

TalenPro cumple diez años con resultados sociales destacados por sus organizadores: 54.440 personas beneficiadas, 72 escuelas primarias restauradas, 297 proyectos de agricultura familiar y 226 becas otorgadas. También movilizó a voluntarios, involucró a 6.000 jóvenes en brigadas estudiantiles y ayudó a alimentar a 3.877 niños durante la pandemia. La iniciativa combina así el escenario con acciones comunitarias.

La gala también estuvo marcada por la solidaridad con las familias afectadas por el reciente terremoto en Panamá. La organización anunció que lo recaudado se destinaría a comunidades de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé, integrando la celebración artística con una respuesta de apoyo a los damnificados.

Para De León, el Reconocimiento Faro Panamá 2026 reconoce su trayectoria y su proyección internacional. El homenaje la situó junto a figuras de la música y la composición en una edición dedicada a diez años de trabajo cultural y social. Su carrera representa el talento panameño que llega a nuevas audiencias y demuestra que el desarrollo artístico puede convivir con un compromiso colectivo.