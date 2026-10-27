Pablo Alborán termina su gira latinoamericana con un video de superhéroe y un emotivo mensaje a su equipo

Su regreso a los escenarios está previsto para febrero, cuando volverá a encontrarse con su equipo durante la gira por Estados Unidos.

Pablo Alborán puso punto final a la tercera etapa de su gira latinoamericana y decidió celebrar el cierre con quienes lo acompañaron durante casi dos meses lejos de casa. El cantante español compartió fotografías de su equipo y publicó un video cargado de humor en el que aparece convertido en una especie de superhéroe. Junto a las imágenes, dejó una frase que resumió su particular manera de disfrutar el final de esta aventura musical: “Este vídeo demuestra que soy el anti héroe total. Pero sí sé gozármelo en un fin de gira con los míos”.

El artista malagueño venía de participar en los Premios Billboard de la Música Latina 2026 y de completar una extensa serie de presentaciones en distintos países de la región. Después de semanas de conciertos, desplazamientos y trabajo detrás del escenario, llegó el momento de regresar a casa y tomarse un descanso antes de continuar con sus próximos proyectos musicales.

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Pero antes de despedirse temporalmente de la carretera, Alborán quiso reconocer públicamente el esfuerzo de las personas que hicieron posible cada presentación. El cantante publicó una serie de fotografías individuales de los integrantes de su equipo y acompañó el material con un mensaje dedicado a quienes compartieron con él las exigencias de la gira.

“Casi dos meses lejos de casa, dejando atrás a nuestras familias, nuestros amigos, nuestras rutinas y tantas cosas que no se ven cuando se encienden las luces de un escenario, porque nuestras vidas también tienen esa fortuna de dedicarnos a lo que amamos”, escribió al describir lo que significa pasar tantas semanas de viaje por motivos profesionales.

El intérprete también destacó el cansancio acumulado, las jornadas sin dormir y los momentos difíciles que deben afrontar los equipos durante una gira internacional. Para él, el trabajo no se limita a lo que sucede frente al público, sino que depende del compromiso de todas las personas que sostienen el espectáculo desde diferentes áreas.

“Quiero daros las gracias por todo lo que habéis entregado en esta gira equipazo. Por las horas sin dormir, por el cansancio que tantas veces habéis disimulado, por los días difíciles, por las risas que nos han salvado y por seguir dando lo mejor de vosotros incluso cuando el cuerpo pedía parar aunque sea un ratito”, expresó.

Alborán dedicó además palabras de admiración a sus compañeros, resaltando tanto su talento profesional como la calidad humana que demostraron durante el recorrido. El cantante aseguró que, al mirar atrás, lo que más valora no son únicamente los resultados obtenidos, sino la posibilidad de haber compartido la experiencia con las personas que lo acompañaron.

“Os admiro profundamente. Por vuestro talento, sí, pero sobre todo por vuestra humanidad. Porque después de tantos Km lo que más me emociona no es recordar lo que hemos conseguido, sino pensar en las personas con las que he tenido la suerte de vivirlo!!!! Y yo no hubiera sido capaz sin vosotros y vosotras”, manifestó.

El mensaje concluyó con otro agradecimiento por el cuidado de su música y por la atención que el equipo presta al público. “Gracias por cuidar de mi música como si fuera vuestra. Y gracias, sobre todo, por cuidar de mí y de nuestro público que es lo más importante. Os quiero, equipo. Muchísimo!! Nos vemos en la gira de FEBRERO en USA!!!!!!”, anunció, adelantando el próximo reencuentro profesional.

La celebración también tuvo una faceta desenfadada. En el video publicado en redes sociales, Alborán aparece caracterizado como un superhéroe mientras suena Clickbait. La escena contrasta con la solemnidad de los conciertos y muestra al cantante disfrutando del final del recorrido junto a sus compañeros.

Con esta publicación, el artista combinó humor y agradecimiento para cerrar una etapa importante del Global Tour KM0 2026. Ahora, además de descansar después de casi dos meses de viaje, continuará trabajando en Sinfónico, el proyecto musical que prepara para su siguiente etapa.