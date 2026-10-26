Con esta invitación, Gloria Trevi sumó una colaboración inesperada a Celebration y Laura León volvió a presentarse ante el público de uno de los recintos más importantes de la capital mexicana.

Laura León y Gloria Trevi ponen a bailar al Auditorio Nacional con un dueto sorpresa

La cantante tabasqueña Laura León se convirtió en una de las sorpresas del concierto que Gloria Trevi ofreció el sábado 24 de octubre en el Auditorio Nacional. La intérprete conocida como “La Tesorito” apareció como invitada especial durante la presentación de la gira Celebration y compartió escenario con la artista regiomontana en una participación que hizo cantar y bailar al público.

El momento más celebrado llegó cuando ambas artistas interpretaron “Suavecito”, uno de los temas del repertorio de Laura León. El dueto convirtió el encuentro en una celebración de dos figuras populares de la música mexicana, cuyas trayectorias han conectado con el público. La aparición de la cantante tabasqueña fue una sorpresa para los asistentes, que vieron a ambas intérpretes compartir escenario.

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La colaboración no se limitó a esa canción. Durante el espectáculo, Laura León también acompañó a Gloria Trevi en “El favor de la soledad”. Para cerrar su participación, las dos cantaron “Dos Mujeres un Camino”, tema ligado a la telenovela del mismo nombre y a la carrera de Laura León. La selección reunió canciones de la trayectoria de la invitada y dio al concierto un segmento marcado por la nostalgia y la complicidad entre las artistas.

La presentación formó parte de Celebration, la gira con la que Gloria Trevi recorre escenarios y celebra su relación con el público. El concierto del Auditorio Nacional registró localidades agotadas, según reportes posteriores. La incorporación de Laura León añadió un momento inesperado a la noche y amplió la lista de recuerdos que los asistentes pudieron llevarse de la presentación.

Tras el espectáculo, Gloria Trevi compartió en redes sociales un video junto a la artista tabasqueña. En el mensaje expresó la admiración y el cariño que sintió al recibirla como invitada: “Estoy tan honrada - Ay, mi vida, por favor - Que Diosito me ayude - primeramente, Dios - A hacer como tú, a tener esa energía, ese amor por la gente, con el público, con tu familia - ¡Dios te va a bendecir siempre, porque eres una gran mujer! ¡Dios está contigo siempre!”.

La publicación mostró el aprecio de Trevi por la presencia de Laura León y destacó la energía que, a su juicio, caracteriza a la cantante. El mensaje también resaltó el trato de la invitada hacia el público y su familia, en un gesto que convirtió el encuentro musical en un reconocimiento personal entre colegas.

Laura León respondió a la invitación con un agradecimiento dirigido a Trevi y a sus seguidores. “Gracias Gloria Trevi, te amo mi tesoro y a toda tu raza querida. Me hicieron feliz”, escribió en redes sociales. Su mensaje resumió la emoción por haber participado en el concierto y por la recepción que tuvo en el Auditorio Nacional y el afecto de Trevi.

La reunión también conectó dos momentos de la música y la televisión mexicana. Laura León ha mantenido una presencia reconocible como cantante y actriz, mientras Gloria Trevi continúa con presentaciones que reúnen sus éxitos más conocidos y material de distintas etapas. La interpretación de “Dos Mujeres un Camino” reforzó ese cruce de trayectorias al recuperar el vínculo de la canción con una producción televisiva recordada por el público.

La participación de “La Tesorito” dejó imágenes que ambas compartieron después del concierto. La reacción en redes se centró en el dueto, los temas elegidos y la cercanía de las artistas sobre el escenario.